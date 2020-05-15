На фоне мирового кризиса глава ВТО объявил о досрочной отставке
Генеральный директор ВТО – Всемирной торговой организации – Роберто Азеведо объявил об отставке. Он покинет пост 31 августа, на год раньше окончания положенного ему срока.
Соответствующее сообщение появилось 14 мая на официальном сайте ВТО после окончания онлайн-совещания представителей стран организации.
Напомним, еще в марте в ВТО предупреждали, что Кризис после коронавируса будет хуже, чем в 2008 году
О досрочной отставке гендиректора ВТО
Азеведо подчеркнул, что его преждевременный уход от дел позволит ВТО спокойно найти ему преемника, не отвлекаясь от процесса подготовки к 12-й конференции ВТО 2021 года.
Это персональное решение, семейное решение. Я убежден, что оно отвечает интересам ВТО,
– заявил Роберто Азеведо.
62-летний бразилец занимает должность гендиректора ВТО с сентября 2013 и находится на ней уже второй четырехлетний срок. Однако ждать его завершения к августу 2021 года Азеведо не захотел.
Теперь нового руководителя должны избрать до 1 сентября, а если этого не удастся сделать, то временным руководителем станет один из четырех заместителей Азеведо.
Азеведо уходит в отставку на фоне мирового кризиса
- В западных СМИ уже неоднократно писали, что сейчас мировая экономика находится в тяжелом кризисе – все из-за пандемии COVID-19 и карантинных ограничений, причиной которых она стала.
- В частности, в The Wall Street Journal ранее писали, что Всемирная торговая организация стагнирует, ведь не способна была и раньше решить торговые конфликты с участием США, Китая и Евросоюза, а сейчас потеряла все рычаги влияния и подавно.
- Сам Азеведу 14 мая частично признал это: он заявил, что ВТО "не может оставаться словно замершей, когда во всем мире происходят глубокие изменения".
- Президент США Дональд Трамп также имеет претензии к ВТО: мол, организация эта является "катастрофой" и к Штатам относится несправедливо, так почему бы США вообще не выйти из нее.
Что такое ВТО и чем она занимается
- Всемирная торговая организация или ВТО (в оригинале: World Trade Organization, WTO) – международная организация, которая действует с 1995 года.
- Главная ее цель – либерализация международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.
- За годы существования роль ВТО выросла: сейчас фактически каждая страна должна быть членом организации, если хочет быть частью мирового хозяйства.
- Украина присоединилась к ВТО в 2008 году после 14 лет переговоров и более 50 адаптированных к требованиям ВТО законов. Процесс был таким длительным, ведь только до 2007 года Украина получила статус страны с рыночной экономикой.