На фоне мирового кризиса глава ВТО объявил о досрочной отставке

Генеральный директор ВТО – Всемирной торговой организации – Роберто Азеведо объявил об отставке. Он покинет пост 31 августа, на год раньше окончания положенного ему срока.

Соответствующее сообщение появилось 14 мая на официальном сайте ВТО после окончания онлайн-совещания представителей стран организации.

Напомним, еще в марте в ВТО предупреждали, что Кризис после коронавируса будет хуже, чем в 2008 году

О досрочной отставке гендиректора ВТО

Азеведо подчеркнул, что его преждевременный уход от дел позволит ВТО спокойно найти ему преемника, не отвлекаясь от процесса подготовки к 12-й конференции ВТО 2021 года.

Это персональное решение, семейное решение. Я убежден, что оно отвечает интересам ВТО,

– заявил Роберто Азеведо.

62-летний бразилец занимает должность гендиректора ВТО с сентября 2013 и находится на ней уже второй четырехлетний срок. Однако ждать его завершения к августу 2021 года Азеведо не захотел.

Теперь нового руководителя должны избрать до 1 сентября, а если этого не удастся сделать, то временным руководителем станет один из четырех заместителей Азеведо.

Азеведо уходит в отставку на фоне мирового кризиса

В западных СМИ уже неоднократно писали, что сейчас мировая экономика находится в тяжелом кризисе – все из-за пандемии COVID-19 и карантинных ограничений, причиной которых она стала.



В частности, в The Wall Street Journal ранее писали, что Всемирная торговая организация стагнирует, ведь не способна была и раньше решить торговые конфликты с участием США, Китая и Евросоюза, а сейчас потеряла все рычаги влияния и подавно.



Сам Азеведу 14 мая частично признал это: он заявил, что ВТО "не может оставаться словно замершей, когда во всем мире происходят глубокие изменения".



Президент США Дональд Трамп также имеет претензии к ВТО: мол, организация эта является "катастрофой" и к Штатам относится несправедливо, так почему бы США вообще не выйти из нее.

Что такое ВТО и чем она занимается