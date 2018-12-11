Фонсека может установить уникальное достижение с "Шахтером"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что если его команде удастся пробиться в плей-офф – это будет фантастическое достижение, поскольку клуб еще никогда дважды подряд не выходил в 1/8 финала.

Об этом португальский наставник "горняков" заявил на предматчевой пресс-конференции.

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"Шахтеру" никогда не удавалось дважды подряд выходить в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы потеряли много ключевых игроков, которые отлично себя показали в прошлом сезоне. Мы обновили нашу команду, пришло много молодых ребят. У них было мало времени на адаптацию. Тем не менее, если нам удастся, это будет фантастическим достижением для клуба,

– цитирует Фонсеку официальный сайт УЕФА.

Как известно, в прошлом сезоне "Шахтер" преодолел группу, в которой играл против "Манчестер Сити", "Наполи" и "Фейеноорда". В 1/8 подопечные Фонсеки по сумме двух матчей вылетели от итальянской "Ромы".

Напомним, что из-за военного положения, которое было введено в Харьковской области, в УЕФА изменили место проведения матча "Шахтер" – "Лион" в Лиге чемпионов. Игра состоится 12 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский".