Фонсека подтвердил покупку молодого бразильца в "Шахтере"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека подтвердил, что за "горняков" будет выступать бразильский полузащитник Маркос Антонио с португальского "Эшторила".

"Да, это молодой парень, за которым "Шахтер" некоторое время наблюдал. У нас политика клуба: приглашать молодежь. Это игрок, который будет выступать в нашей команде", – цитирует слова Фонсеки в комментарии изданию Record сайт zbirna.com. Однако на официальном сайте "Шахтера" информации о трансфере игрока нет.

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По Маркос Антонио, то это 18-летний игрок, который может сыграть как в центре полузащиты, так и на правом фланге обороны. Однако неизвестно, когда именно игрок присоединится к "Шахтеру". Португальское издание A Bola еще в декабре 2018 года сообщало об этом трансфере. При этом указывалось, что руководство "горняков" еще не решило, когда игрок присоединится к команде – зимой или уже в летнее трансферное окно, оставшись в аренде в "Эшториле".

Маркос Антонио – игрок сборной Бразилии U-20, которой будет выступать на чемпионате Южной Америки-2019 в январе-феврале. Маркос стал одним из трех представителей европейских чемпионатов в заявке "селесао" рядом с другим "горняком" Маркиньос Сиприано.

Фонсека также подтвердил и заинтересованность еще одним бразильским футболистом – Кайо Лукасом, который выступает за "Аль-Айн".