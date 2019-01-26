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      Фонсека раскрыл трансферные планы "Шахтера"

      18 Читати новину українською
      Донецкий клуб не планирует покупать новых игроков
      Донецкий клуб не планирует покупать новых игроков / twitter.com/fcshakhtar

      Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал, что в ближайшее время ряды донецкого клуба пополнят два новых игрока. "Горняки" больше не планируют приобретать новых футболистов во время зимнего трансферного окна.

      После контрольного матча против "Карабаха" Фонсека сказал, что доволен всеми игроками, которые находятся на сборах.

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      "В ближайшем будущем к нам присоединятся, возможно, один-два игрока", – цитирует Фонсеку официальный сайт "Шахтера".

      Однако речь идет о футболистах, которых "Шахтер" уже приобрел.

      "Да, говорю только о тех, кто уже гарантирован в "Шахтере", – Манор Соломон и Маркос Антонио. Последний еще очень молод, ему также понадобится некоторое время, чтобы научиться нашей игре", - резюмировал португалец.

      Ранее донецкий клуб объявил о подписании нападающего "Карпат" Даниила Сикана и переходе защитника "Александрии" Валерия Бондаренко.

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      Теги: Футбол Трансферы Шахтер Спорт
      Источник: 24 Канал
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