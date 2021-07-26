Жители Днепра до сих пор купаются в фонтане, где смертельно травмировался 4-летний – фото

В Днепре до сих пор купаются в фонтане, где 23 июля смертельно травмировался 4-летний малыш. Там даже не установили знаки, предупреждающие об опасности.

Речь идет о фонтане в сквере Прибрежный. В местных СМИ 25 июля обнародовали фото с этого места.

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Никак не запрещено

На месте, где упал малыш, который впоследствии умер, до сих пор много "отдыхающих". В частности, на фото оттуда по меньшей мере 4 детей, которые купаются.

Также есть те, кто пришел туда в купальниках. Это логично, поскольку там не только нет ни одного ограждения, но и даже не установили предупредительную табличку.

Фонтан, где смертельно травмировался 4-летний днепрянин / Фото "Информатор"

Фонтаны действительно опасны

Следует отметить, что конструкции фонтанов вообще не предусматривают купания в них. Там много выступов и металлических конструкций, которые могут представлять нешуточную опасность.

Кроме этого, фонтаны работают на электричестве. То есть повреждение проводки может привести к удару током.

Больше о гибели

В Днепре мальчик упал в фонтане и получил много травм. Его мать в этот момент была рядом. Медики скорой сразу госпитализировали пострадавшего.

За жизнь ребенка боролись примерно 2 дня. Однако это было безрезультатно и утром 25 июля мальчик умер.