Речь идет о перекрестке одесских улиц Ивана и Юрия Липы и Академика Филатова. Утечка произошла во время ремонтных работ.
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Работники случайно спровоцировали прорыв
Представители предприятия "Инфоксводоканал" сообщили, что уладили проблему. Вода уже не заливает перекресток. Ремонтникам удалось залатать водопровод.
До раскапывания вода не выходила наружу. Однако напор забил в пролом, когда работники докопались до трубы.
В Одессе прорыв трубы: смотрите видео телеграм-канала "Одесса сейчас"
Похожие случаи во Львове: коротко
- Более полсотни львовских улиц 2 ноября остались без воды. Специалисты Львовводоканала продолжают проводить ремонты водосетей города.
- Во Львове 4 октября произошел прорыв на магистральной тепловой сети. На время ремонтных работ ряд домов остался без горячего водоснабжения.
- Ранее из-за начала отопительного сезона в городе предупреждали об определенных неудобствах. У жителей были временные неудобства с горячей водой.