Фонтан в несколько метров над землей: в Одессе произошел масштабный прорыв водопровода
5 ноября 2021 , 15:15Читати новину українською
Источник:"Думская"
Водопровод был диаметром 400 миллиметров. Его прорвало в одесском жилмассиве "Черемушки".
Речь идет о перекрестке одесских улиц Ивана и Юрия Липы и Академика Филатова. Утечка произошла во время ремонтных работ.
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Работники случайно спровоцировали прорыв
Представители предприятия "Инфоксводоканал" сообщили, что уладили проблему. Вода уже не заливает перекресток. Ремонтникам удалось залатать водопровод.Заметьте! В компании объяснили, что ремонтная бригада раскопала трубу, чтобы найти скрытую протечку. Во время осмотра на участке зафиксировали падение давления в системе.
До раскапывания вода не выходила наружу. Однако напор забил в пролом, когда работники докопались до трубы.
В Одессе прорыв трубы: смотрите видео телеграм-канала "Одесса сейчас"
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