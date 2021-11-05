Фонтан в несколько метров над землей: в Одессе произошел масштабный прорыв водопровода

5 ноября 2021 , 15:15
Читати новину українською

Источник:

"Думская"

Водопровод был диаметром 400 миллиметров. Его прорвало в одесском жилмассиве "Черемушки".

Речь идет о перекрестке одесских улиц Ивана и Юрия Липы и Академика Филатова. Утечка произошла во время ремонтных работ.

К теме Киевлян предупредили о длительных отключениях воды: появился список адресов

Работники случайно спровоцировали прорыв

Представители предприятия "Инфоксводоканал" сообщили, что уладили проблему. Вода уже не заливает перекресток. Ремонтникам удалось залатать водопровод.

Заметьте! В компании объяснили, что ремонтная бригада раскопала трубу, чтобы найти скрытую протечку. Во время осмотра на участке зафиксировали падение давления в системе.

До раскапывания вода не выходила наружу. Однако напор забил в пролом, когда работники докопались до трубы.

В Одессе прорыв трубы: смотрите видео телеграм-канала "Одесса сейчас"

Похожие случаи во Львове: коротко

  • Более полсотни львовских улиц 2 ноября остались без воды. Специалисты Львовводоканала продолжают проводить ремонты водосетей города.
  • Во Львове 4 октября произошел прорыв на магистральной тепловой сети. На время ремонтных работ ряд домов остался без горячего водоснабжения.
  • Ранее из-за начала отопительного сезона в городе предупреждали об определенных неудобствах. У жителей были временные неудобства с горячей водой.
Автор: Роман Стек