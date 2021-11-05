Фонтан в несколько метров над землей: в Одессе произошел масштабный прорыв водопровода

Водопровод был диаметром 400 миллиметров. Его прорвало в одесском жилмассиве "Черемушки".

Речь идет о перекрестке одесских улиц Ивана и Юрия Липы и Академика Филатова. Утечка произошла во время ремонтных работ.

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Работники случайно спровоцировали прорыв

Представители предприятия "Инфоксводоканал" сообщили, что уладили проблему. Вода уже не заливает перекресток. Ремонтникам удалось залатать водопровод.

В компании объяснили, что ремонтная бригада раскопала трубу, чтобы найти скрытую протечку. Во время осмотра на участке зафиксировали падение давления в системе.

До раскапывания вода не выходила наружу. Однако напор забил в пролом, когда работники докопались до трубы.

В Одессе прорыв трубы: смотрите видео телеграм-канала "Одесса сейчас"

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