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      Football Leaks разоблачили схему обогащения российского руководителя "Монако"

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      Вадим Васильев получает 10% от суммы продажи каждого футболиста "Монако"
      Вадим Васильев получает 10% от суммы продажи каждого футболиста "Монако" / Спорт-Экспресс

      Издание Football Leaks, которое специализируется на расследованиях, опубликовало очередную сенсацию. На этот раз оно касается футбольного клуба "Монако".

      Оказалось, что российский руководитель "монегасков" Вадим Васильев получает 10% от суммы продажи каждого футболиста клуба, передает France Football.

      Читайте также: В Монако суд предъявил обвинения российскому миллиардеру Рыболовлеву

      Таким образом, вице-президент французов заработал 5,3 миллиона евро в сезоне 2015/16 и 5,4 миллиона евро в сезоне 2016/17. В контракте эта сумма указана как "особый бонус". "Монако" и сам Васильев уже подтвердили наличие такого пункта в соглашении функционера с клубом.

      Кроме того, Football Leaks обнаружили секретные контракты игроков "Монако", которые добавляются к основным сделкам, но не были зарегистрированы во Французской профессиональной лиге (LFP).

      Напомним, что российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который является владельцем футбольного клуба "Монако", был задержан и заключен под стражу. Впоследствии Рыболовлева освободили из-под стражи, оставив под судебным надзором.

      Теги: Спорт Футбол Монако
      Источник: 24 Канал
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