Football Leaks разоблачили схему обогащения российского руководителя "Монако"

Издание Football Leaks, которое специализируется на расследованиях, опубликовало очередную сенсацию. На этот раз оно касается футбольного клуба "Монако".

Оказалось, что российский руководитель "монегасков" Вадим Васильев получает 10% от суммы продажи каждого футболиста клуба, передает France Football.

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Таким образом, вице-президент французов заработал 5,3 миллиона евро в сезоне 2015/16 и 5,4 миллиона евро в сезоне 2016/17. В контракте эта сумма указана как "особый бонус". "Монако" и сам Васильев уже подтвердили наличие такого пункта в соглашении функционера с клубом.

Кроме того, Football Leaks обнаружили секретные контракты игроков "Монако", которые добавляются к основным сделкам, но не были зарегистрированы во Французской профессиональной лиге (LFP).

Напомним, что российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который является владельцем футбольного клуба "Монако", был задержан и заключен под стражу. Впоследствии Рыболовлева освободили из-под стражи, оставив под судебным надзором.