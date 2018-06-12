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Историческую игру For Honor можно получить бесплатно

54 Читати новину українською
For Honor можно получить бесплатно
For Honor можно получить бесплатно / forhonor.ubisoft.com

Компания Ubisoft бесплатно раздает игру For Honor в версии Starter Edition для персональных компьютеров. Раньше эта версия стоила 15 долларов (400 гривен).

Об этом информирует Gamespot.com.

Бесплатно скачать игру For Honor можно с 12 по 18 июня на официальном сайте компании. Там надо завести учетную запись в Uplay.

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Правда, в этой бесплатной версии доступны шесть героев вместо двенадцати. Трое из этих героев полностью разблокированы, других надо будет купить за специальную игровую валюту. В Ubisoft уже подсчитали, что полностью разблокировать одного персонажа игроки могут за 8-15 часов.

На такой шаг Ubisoft пошла из-за анонса большого обновления For Honor под названием Marching Fire. Его планируют запустить в середине октября.

Игра For Honor: обзор

Что такое For Honor?
Это компьютерная игра, выпущенная компанией Ubisoft. Ее можно играть на компьютерах, PlayStation 4 и Xbox One. В For Honor игроки могут управлять различными видами исторических воинов: викингами, рыцарями и самураями. Действие игры происходит в средневековом стиле.

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Теги: Техно Игры Интернет
Источник: 24 Канал
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