Forbes опубликовал рейтинг самых богатых знаменитостей: неожиданные данные

Журнал опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира в год. В тройку лидеров рейтинга американского журнала "Forbes" входит боксер Флойд Мейвезер, актер Джордж Клуни и модель Кайли Дженнер.

Лидирует в списке американский боксер Флойд Мейвезер, который за год заработал 285 миллионов долларов.

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41-летний Мейвезер, выступающий в полусреднем весе, оставался непобежденным на протяжении всей своей карьеры. Он считается самым высокооплачиваемым боксером в истории профессионального бокса.

Второе место в рейтинге занял актер Джордж Клуни с годовым доходом в 239 миллионов долларов. Кроме денег, получаемых за профессиональную деятельность, источником дохода Клуни является бизнес.



Джордж Клуни

В прошлом году он вместе со своими партнерами продал алкогольную компанию Casamigos, стоимость сделки составила около 1 миллиарда долларов.

Третьей в списке Forbes стала модель 20-летняя Кайли Дженнер с доходом в 166,5 миллиона долларов. Она заработала свое состояние благодаря линии косметики Kylie Cosmetics. Общее состояние девушки оценивается в 900 миллионов долларов.



Кайли Дженнер

Пятерку самых богатых знаменитостей замыкает юрист и телеведущая Джудит Шейндлин (147 миллионов долларов) и актер Дуэйн Джонсон (124 миллиона долларов).

В десятку рейтинга также вошли футболисты Лионель Месси (111 миллионов долларов) и Криштиану Роналду (108 миллионов долларов), группы U2 (118 миллионов долларов) и Coldplay (115,5 миллионов долларов), певец Эд Ширан (110 миллионов долларов).



Эд Ширан



Полный список самых богатых знаменитостей смотрите тут.

Напомним, журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей мира по итогам 2017 года. Всего в рейтинг этого года вошли 2,2 тысячи миллиардеров из 72 стран мира. Впервые возглавил список самых богатых людей мира основатель Amazon.com Джефф Безос.