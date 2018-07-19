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Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов мира

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Манчестер Юнайтед сумел занять лишь второе место в рейтинге
Манчестер Юнайтед сумел занять лишь второе место в рейтинге

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира. Первое место занимает клуб из США, а в топ-10 нашлось место только трем европейским представителям.

Так, на первом месте в рейтинге оказался клуб по американскому футболу "Даллас Ковбойз" (Dallas Cowboys). Журнал оценил стоимость клуба в 4,8 миллиарда долларов.

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На второй и третьей позиции разместились два клуба из Европы – "Манчестер Юнайтед" (4,12 миллиарда долларов) и мадридский "Реал" (4,09 миллиарда долларов).

Кроме них, еще одним клубом не из США в топ-10 является испанская "Барселона" – 4-е место и 4,06 миллиарда долларов.

Остальные участники – клубы, представляющие баскетбол или американский футбол. В целом рейтинг топ-10 выглядит следующим образом:

1 Dallas Cowboys (NFL) 4,8 мільярда доларів
2 Manchester United 4,12 мільярда доларів
3 Real Madrid 4,09 мільярда доларів
4 Barcelona 4,06 мільярда доларів
5 New York Yankees (NFL) 4 мільярда доларів
6 New England Patriots (NFL) 3,7 мільярда доларів
7 New York Knicks (NBA) 3,6 мільярда доларів
8 Los Angeles Lakers (NBA) 3,3 мільярда доларів
8 New York Giants (NFL) 3,3 мільярда доларів
10 Golden State Warriors (NBA) 3,1 мільярда доларів
10 Washington Redskins (NFL) 3,1 мільярда доларів

Если брать только футбольные клубы, то в целом топ-10 будет выглядеть следующим образом:

  Клуб Чемпіонат Поточна вартість (мільярдів доларів) Приріст вартості у відсотках за рік
1 Manchester United Barclays Premier League 4,123 12
2 Real Madrid Liga BBVA 4,088 14
3 Barcelona Liga BBVA 4,064 12
4 Bayern Munich German Bundesliga 3,063 13
5 Manchester City Barclays Premier League 2,474 19
6 Arsenal Barclays Premier League 2,238 16
7 Chelsea Barclays Premier League 2,062 12
8 Liverpool Barclays Premier League 1,944 30
9 Juventus Serie A TIM 1,472 17
10 Tottenham Hotspur Barclays Premier League 1,237 17

 

Теги: Новости спорта Forbes рейтинги
Источник: 24 Канал
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