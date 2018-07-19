Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов мира
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира. Первое место занимает клуб из США, а в топ-10 нашлось место только трем европейским представителям.
Так, на первом месте в рейтинге оказался клуб по американскому футболу "Даллас Ковбойз" (Dallas Cowboys). Журнал оценил стоимость клуба в 4,8 миллиарда долларов.
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На второй и третьей позиции разместились два клуба из Европы – "Манчестер Юнайтед" (4,12 миллиарда долларов) и мадридский "Реал" (4,09 миллиарда долларов).
Кроме них, еще одним клубом не из США в топ-10 является испанская "Барселона" – 4-е место и 4,06 миллиарда долларов.
Остальные участники – клубы, представляющие баскетбол или американский футбол. В целом рейтинг топ-10 выглядит следующим образом:
|1
|Dallas Cowboys (NFL)
|4,8 мільярда доларів
|2
|Manchester United
|4,12 мільярда доларів
|3
|Real Madrid
|4,09 мільярда доларів
|4
|Barcelona
|4,06 мільярда доларів
|5
|New York Yankees (NFL)
|4 мільярда доларів
|6
|New England Patriots (NFL)
|3,7 мільярда доларів
|7
|New York Knicks (NBA)
|3,6 мільярда доларів
|8
|Los Angeles Lakers (NBA)
|3,3 мільярда доларів
|8
|New York Giants (NFL)
|3,3 мільярда доларів
|10
|Golden State Warriors (NBA)
|3,1 мільярда доларів
|10
|Washington Redskins (NFL)
|3,1 мільярда доларів
Если брать только футбольные клубы, то в целом топ-10 будет выглядеть следующим образом:
|Клуб
|Чемпіонат
|Поточна вартість (мільярдів доларів)
|Приріст вартості у відсотках за рік
|1
|Manchester United
|Barclays Premier League
|4,123
|12
|2
|Real Madrid
|Liga BBVA
|4,088
|14
|3
|Barcelona
|Liga BBVA
|4,064
|12
|4
|Bayern Munich
|German Bundesliga
|3,063
|13
|5
|Manchester City
|Barclays Premier League
|2,474
|19
|6
|Arsenal
|Barclays Premier League
|2,238
|16
|7
|Chelsea
|Barclays Premier League
|2,062
|12
|8
|Liverpool
|Barclays Premier League
|1,944
|30
|9
|Juventus
|Serie A TIM
|1,472
|17
|10
|Tottenham Hotspur
|Barclays Premier League
|1,237
|17