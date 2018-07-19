Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов мира

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира. Первое место занимает клуб из США, а в топ-10 нашлось место только трем европейским представителям.

Так, на первом месте в рейтинге оказался клуб по американскому футболу "Даллас Ковбойз" (Dallas Cowboys). Журнал оценил стоимость клуба в 4,8 миллиарда долларов.

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На второй и третьей позиции разместились два клуба из Европы – "Манчестер Юнайтед" (4,12 миллиарда долларов) и мадридский "Реал" (4,09 миллиарда долларов).



Кроме них, еще одним клубом не из США в топ-10 является испанская "Барселона" – 4-е место и 4,06 миллиарда долларов.



Остальные участники – клубы, представляющие баскетбол или американский футбол. В целом рейтинг топ-10 выглядит следующим образом:

1 Dallas Cowboys (NFL) 4,8 мільярда доларів 2 Manchester United 4,12 мільярда доларів 3 Real Madrid 4,09 мільярда доларів 4 Barcelona 4,06 мільярда доларів 5 New York Yankees (NFL) 4 мільярда доларів 6 New England Patriots (NFL) 3,7 мільярда доларів 7 New York Knicks (NBA) 3,6 мільярда доларів 8 Los Angeles Lakers (NBA) 3,3 мільярда доларів 8 New York Giants (NFL) 3,3 мільярда доларів 10 Golden State Warriors (NBA) 3,1 мільярда доларів 10 Washington Redskins (NFL) 3,1 мільярда доларів

Если брать только футбольные клубы, то в целом топ-10 будет выглядеть следующим образом: