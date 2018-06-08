Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Журнал Forbes опубликовал традиционный рейтинг спортсменов, которые больше всего заработали в 2017 году. В общем первая сотня заработала 3,8 миллиарда долларов. Спортсмены представляют 23 страны, а 65 из них – играют в баскетбол. Больше всего в топ-100 – баскетболистов – 40 игроков.

Флойд Мейвезер, бокс. 285 миллионов долларов

По данным издания, самым высокооплачиваемым спортсменом прошлого года стал американский боксер Флойд Майвезер-младший. В 2017 году он провел лишь один поединок – так называемый "денежный бой" против чемпиона по смешанным единоборствам ирландца Конора Мак-Грегора. Американец получил 275 миллионов долларов призовых.

Читайте также: Украинский боксер будет защищать титул чемпиона мира в Киеве на вертолетной площадке

Еще 10 миллионов долларов боксеру принесли спонсорские контракты.

Стоит добавить, что это четвертый раз за последние семь лет американец возглавляет рейтинг спортсменов, заработавших больше всего в году. По своим доходам он приближается к отметке в 1 млрд долларов.

Лионель Месси, футбол. 111 миллионов долларов

Вторым в списке есть футболист "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец поднялся на вторую позицию благодаря новому 5-летнему контракту с испанским клубом, благодаря которому он будет зарабатывать более 80 миллионов долларов в год (вместе с бонусами). Это сделало игрока самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Также у него немало спонсорских контрактов. Кроме того, в 2020 году в китайском городе Наньцзин должен открыться тематический парк Messi Experience Park.

Криштиану Роналду, футбол. 108 миллионов долларов

Несколько меньше за 2017 год заработал португалец Криштиану Роналду. При этом футболист имеет меньшую зарплату в испанском "Реале" – около 50 миллионов долларов, чем Месси, однако значительно больше зарабатывает на спонсорских контрактах и собственном бизнесе торговой марки CR7, и гостиниц и ресторанов.

Читайте также: Александр Зинченко может перейти в новый клуб

При этом Роналду остается самым популярным спортсменом в мире с 322 миллионами подписчиков во всем мире.

Конор Мак-Грегор, смешанные единоборства. 99 миллионов долларов

Несмотря на то, что ирландец провел гораздо больше боев, чем Флойд Майвезер, поражение в очном бою не дало ему возможности заработать более 100 миллионов долларов. Однако ему немало принесли спонсоры, которых оказалось довольно много.

Читайте также: Арнольд Шварценеггер сделал сюрприз Ломаченко: опубликовали видео

Неймар, футбол. 90 миллионов долларов

Замыкает топ-5 еще один футболист. Это бразилец Неймар, который летом 2017 года перешел из "Барселоны" во французский ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро. Согласно контракту, за 5 лет (до 2022 года) в Париже игрок заработает 350 миллионов долларов. Остальные его доходы – спонсорские контракты.

Также в перечне баскетболист Леброн Джеймс (85,5 миллиона долларов), теннисист Роджер Федерер (77,2 миллиона долларов), баскетболист Стефен Карри (76,9 миллиона долларов) и два игрока в американский футбол – Мэтт Райан (67,3 миллиона долларов ) и Мэтью Стаффорд (59,5 миллиона долларов).

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Самым высокооплачиваемым пилотом Формулы-1 является Льюис Хэмилтон (51 миллион долларов, 12 место), в гольфе лидерство и в дальнейшем удерживает Тайгер Вудс (43,3 миллиона долларов, 16 место). Легкоатлет Усэйн Болт – на 45 месте с 31 миллионом долларов заработка. Последний в рейтинге топ-100 – баскетболист Николя Батюм с доходом в 22,9 миллиона долларов. Украинцев в перечне нет.

Стоит отметить, что большинство в списке – спортсмены, выступающие в американских лигах – НБА, НФЛ и МЛБ. При этом в списке нет ни одного хоккеиста.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram