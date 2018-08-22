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Forbes опубликовал рейтинг спортсменок, которые заработали больше всех за 2018 год

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Серена Уильямс
Серена Уильямс / Getty Images

Американский журнал Forbes опубликовал список спортсменок, которые заработали больше всех за период с 1 июня 2017 года до 1 июня 2018 года. При этом на первом месте оказалась спортсменка, чьи призовые за этот период составили лишь 62 тысячи долларов.

На первом месте оказалась Серена Уильямс. Ее доход составил 18,1 миллиона долларов. При этом лидерство ей обеспечили не призовые, а рекламные контракты с Nike, Intel, Audemars Piguet, JPMorgan Chase, Lincoln, Gatorade и Beats, общая сумма которых составила 18 миллионов долларов. На корте за это время Серена Уильямс заработала лишь 62 тысячи долларов. Об этом говорится в исследовании Forbes.

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Стоит добавить, что Серена Уильямс пропустила немало времени на корте из-за беременности и рождения ребенка.

На второй позиции еще одна теннисистка – Каролин Возняцки. Ее доход составил 13 миллионов долларов, из которых 7 миллионов долларов – призовые. В топ-3 также еще одна теннисистка – Слоан Стивенс, которая заработала 11,2 миллиона долларов (5,7 миллиона долларов – призовые).

Стоит добавить, что в топ-10 только две спортсменки – теннисистки. На седьмой позиции Пусарла Венката Синдху из Индии, которая занимается бадминтоном. В 2016 году на Олимпийских играх она завоевала серебряную медаль. Ее доход составил 8,5 миллионов долларов, при этом призовые – лишь 500 тысяч долларов.

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На девятой позиции – гонщица Даника Патрик с доходом в 7,5 миллионов долларов. 3 миллиона долларов она заработала призовыми.

В целом топ-10 спортсменок по доходам выглядит следующим образом:

Серена Уильямс – 18,1 миллиона долларов (62 тысячи долларов призовых, 18 миллионов долларов – рекламные контракты)
Каролин Возняцки – 13,1 миллиона долларов (7 миллионов долларов призовых, 6 миллионов долларов – рекламные контракты)
Слоан Стивенс – 11,2 миллиона долларов (5,7 миллиона долларов призовых, 5,5 миллионов долларов – рекламные контракты)
Габрине Мугуруса – 11 миллионов долларов (5,5 миллионов долларов призовых, 5,5 миллионов долларов – рекламные контракты)
Мария Шарапова – 10,5 миллионов долларов (1 миллион долларов призовых, 9,5 миллионов долларов – рекламные контракты)
Венус Уильямс – 10,2 миллиона долларов (4,2 миллиона долларов призовых, 6 миллионов долларов – рекламные контракты)
Пусарла Венката Синдху – 8,5 миллионов долларов (500 тысяч долларов призовых, 8 миллионов долларов – рекламные контракты)
Симона Халеп – 7,7 миллиона долларов (6,2 миллиона долларов призовых, 1,5 миллиона долларов – рекламные контракты)
Даника Патрик – 7,5 миллионов долларов (3 миллиона долларов призовых, 4,5 миллиона долларов – рекламные контракты)
Анжелик Кербер – 7 миллионов долларов (3 миллиона долларов призовых, 4 миллиона долларов – рекламные контракты)

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Теги: Новости спорта Деньги Теннис Forbes
Источник: 24 Канал
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