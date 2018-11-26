Форма бровей может рассказать о характере человека

Ученые выдвинули предположение о том, что характер человека можно узнать по бровям. В частности, брови могут указывать на такие качества, как самовлюбленность.

Об этом говорится в исследовании специалистов из Торонтского университета в Канаде, передает "Медикфорум".

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Собрав для проведения эксперимента группу студентов, ученые провели анкетирование для выявления нарциссизма. Затем были сделаны фотопортреты участников, которые показывались другим людям. При этом их просили определить характер тех, кто на фото.

Эксперимент показал, что по фото люди часто правильно определяли самовлюбленность личностей, чьи портреты им демонстрировались.

Специалисты пришли к выводу, что респонденты обращали больше внимания на верхнюю часть лиц на фотоснимках. Проанализировав их, эксперты сделали вывод, что в самовлюбленных людей брови отличаются.

"Нарциссов от других выдают именно брови – они темнее, шире и гуще", – отметили авторы проекта.