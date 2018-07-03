Форма Сенцова: польский художник создал резкую карикатуру про Чемпионата мира в России

Чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня 2018 года. За месяц до того, 14 мая, украинский режиссер Олег Сенцов объявил голодовку в российской тюрьме с требованием освободить незаконно удерживаемых в России украинцев.

Польский художник Макс Скорвидер изобразил формы команд, участвующих в Чемпионате мира по футболу. Главная из них – украинца Олега Сенцова. Читайте также: Януковича заметили на футбольной трибуне во время матча Россия – Испания Напомним, 3 июля, в день публикации этой новости, проходит 51 день, с тех пор как Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освободить политических заключенных, которых незаконно удерживают в тюрьмах страны-агрессора. #FREESENTSOV