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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Форма Сенцова: польский художник создал резкую карикатуру про Чемпионата мира в России

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Форма Сенцова: польский художник создал резкую карикатуру про Чемпионата мира в России

Чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня 2018 года. За месяц до того, 14 мая, украинский режиссер Олег Сенцов объявил голодовку в российской тюрьме с требованием освободить незаконно удерживаемых в России украинцев.

Польский художник Макс Скорвидер изобразил формы команд, участвующих в Чемпионате мира по футболу. Главная из них – украинца Олега Сенцова.

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Напомним, 3 июля, в день публикации этой новости, проходит 51 день, с тех пор как Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освободить политических заключенных, которых незаконно удерживают в тюрьмах страны-агрессора. #FREESENTSOV

Теги: Новости Украины Олег Сенцов Новости спорта Новости политики Новости Польши Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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