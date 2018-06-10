Формула-1: гран-при Канады выиграл Феттель

Очередной этап Формулы-1 состоялся в Канаде в воскресенье, 10 июня. На этот раз борьбу за победу вели Себастьян Феттель (Ferrari) и Валттери Боттас (Mercedes). Феттель, захватив лидерство с первого круга, выиграл гонку. Сама же гонка отметилась аварией уже на первом круге.

Это было 300 гран-при в карьере для Фернандо Алонсо. Гран-при Канады испанец выигрывал в 2006 году. Однако в 2018 году на Renault не сумел доехать до финиша. Подвела техника. Но это было позже, на 43 круге.

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Первые три ряда на старте заняли лидеры общего зачета и Кубка конструктора – пилоты Ferrari, Mercedes и Red Bull. Четверо из них в свое время побеждали на гран-при Канады. Больше всего – Льюис Хэмилтон из Mercedes. У него шесть побед, в том числе в трех предыдущих гран-при (2007-й, 2010-й, 2012-й, 2015-й, 2016-й, 2017-й годы). В остальных пилотов – по одной победе: Кими Райкконен (Ferrari, 2005-й), Себастьян Феттель (2013-й) и Данниель Риккардо (Red Bull, 2014-й).

Накануне квалификацию выиграл Себастьян Феттель. Это был его четвертый поул-позишин в сезоне и 54-й – в карьере. Вместе с ним с первого ряда – Валттери Боттас. За ними - Макс Ферстаппен с Red Bull и Льюис Хэмилтон. На третьем ряду – Кими Райкконен и Даниэль Риккардо. Они фактически разыграли призовые места.

Уже в первом круге произошла довольно крупная авария (куски болидов были разбросаны по трассе). Брэндон Хартли (Toro Rosso) и Лэнс Стролл (Williams) столкнулись. Оба были вынуждены сойти с трассы. Хартли же впоследствии отправят в госпиталь на обследование.

LAP 1/70:



Great start for Vettel but there's been a huge impact behind



Hartley and Stroll are OUT #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/7mazteuo3X — Formula 1 (@F1) 10 червня 2018 р.

На пятом круге произошел инцидент между Серхио Пересом (Force India) и Карлосом Сайнсом (Renault). Поэтому первый опустился аж на 14 место.

LAP 5/70: Not the place @SChecoPerez wants to be. Close call with Sainz as Mexican rejoins track. PER down to P14 #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/cfnXJbRUmb — Formula 1 (@F1) 10 червня 2018 р.

Впоследствии Сайнс не позволит Боттасу обогнать его на круг, и Валттери потеряет время в борьбе с Феттелем, отстав на 7,7 секунды. Финн вылетит на поворотах, чтобы не столкнуться с Сайнсом. Кроме того, этим воспользовался Макс Ферстаппен, который был третьим, и начал приближаться к Боттасу.

LAP 56/70: Bottas had closed the gap with Vettel to around three seconds...



Then this happened #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/w3mxb463ih — Formula 1 (@F1) 10 червня 2018 р.

Сам Ферстаппен показывал самый быстрый круг, каждый раз приближаясь к рекорду трассы – 1:12.275. Однако показал лишь время 1:13.835, чего не хватило для рекорда.

Гонку же выиграл Феттель. Для него это 50 победа в карьере.

BREAKING: Sebastian Vettel scores his 50th career victory, and with it takes the lead of the championship! #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/CsedvRBgqf — Formula 1 (@F1) 10 червня 2018 р.

Результати гран-прі Канади 2018

1 Феттель Ferrari 2 Боттас Mercedes +7.376 3 Ферстаппен Red Bull +8.360 4 Риккардо Red Bull +20.892 5 Хэмилтон Mercedes +21.559 6 Райкконен Ferrari +27.184 7 Хюлкенберг Renault +1 круг 8 Сайнс Renault +1 круг 9 Окон Force India +1 круг 10 Леклер Sauber +1 круг

Благодаря этой победе Феттель обошел Хэмилтона на один балл в общем зачете. Однако Mercedes и в дальнейшем лидирует в Кубке конструкторов, опережая Ferrari на 17 очков.

DRIVER STANDINGS



We have a new championship leader, one third into the season



Vettel leads Hamilton by just ONE point #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/eCpg02TCq3 — Formula 1 (@F1) 10 червня 2018 р.

Следующий этап – во Франции 22-24 июня.