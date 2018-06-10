Формула-1: гран-при Канады выиграл Феттель
Очередной этап Формулы-1 состоялся в Канаде в воскресенье, 10 июня. На этот раз борьбу за победу вели Себастьян Феттель (Ferrari) и Валттери Боттас (Mercedes). Феттель, захватив лидерство с первого круга, выиграл гонку. Сама же гонка отметилась аварией уже на первом круге.
Это было 300 гран-при в карьере для Фернандо Алонсо. Гран-при Канады испанец выигрывал в 2006 году. Однако в 2018 году на Renault не сумел доехать до финиша. Подвела техника. Но это было позже, на 43 круге.
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Первые три ряда на старте заняли лидеры общего зачета и Кубка конструктора – пилоты Ferrari, Mercedes и Red Bull. Четверо из них в свое время побеждали на гран-при Канады. Больше всего – Льюис Хэмилтон из Mercedes. У него шесть побед, в том числе в трех предыдущих гран-при (2007-й, 2010-й, 2012-й, 2015-й, 2016-й, 2017-й годы). В остальных пилотов – по одной победе: Кими Райкконен (Ferrari, 2005-й), Себастьян Феттель (2013-й) и Данниель Риккардо (Red Bull, 2014-й).
Накануне квалификацию выиграл Себастьян Феттель. Это был его четвертый поул-позишин в сезоне и 54-й – в карьере. Вместе с ним с первого ряда – Валттери Боттас. За ними - Макс Ферстаппен с Red Bull и Льюис Хэмилтон. На третьем ряду – Кими Райкконен и Даниэль Риккардо. Они фактически разыграли призовые места.
Уже в первом круге произошла довольно крупная авария (куски болидов были разбросаны по трассе). Брэндон Хартли (Toro Rosso) и Лэнс Стролл (Williams) столкнулись. Оба были вынуждены сойти с трассы. Хартли же впоследствии отправят в госпиталь на обследование.
На пятом круге произошел инцидент между Серхио Пересом (Force India) и Карлосом Сайнсом (Renault). Поэтому первый опустился аж на 14 место.
Впоследствии Сайнс не позволит Боттасу обогнать его на круг, и Валттери потеряет время в борьбе с Феттелем, отстав на 7,7 секунды. Финн вылетит на поворотах, чтобы не столкнуться с Сайнсом. Кроме того, этим воспользовался Макс Ферстаппен, который был третьим, и начал приближаться к Боттасу.
Сам Ферстаппен показывал самый быстрый круг, каждый раз приближаясь к рекорду трассы – 1:12.275. Однако показал лишь время 1:13.835, чего не хватило для рекорда.
Гонку же выиграл Феттель. Для него это 50 победа в карьере.
Результати гран-прі Канади 2018
|1
|Феттель
|Ferrari
|2
|Боттас
|Mercedes
|+7.376
|3
|Ферстаппен
|Red Bull
|+8.360
|4
|Риккардо
|Red Bull
|+20.892
|5
|Хэмилтон
|Mercedes
|+21.559
|6
|Райкконен
|Ferrari
|+27.184
|7
|Хюлкенберг
|Renault
|+1 круг
|8
|Сайнс
|Renault
|+1 круг
|9
|Окон
|Force India
|+1 круг
|10
|Леклер
|Sauber
|+1 круг
Благодаря этой победе Феттель обошел Хэмилтона на один балл в общем зачете. Однако Mercedes и в дальнейшем лидирует в Кубке конструкторов, опережая Ferrari на 17 очков.
Следующий этап – во Франции 22-24 июня.