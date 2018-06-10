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Формула-1: гран-при Канады выиграл Феттель

22 Читати новину українською
Формула 1 Канада 2018 результат
Формула 1 Канада 2018 результат

Очередной этап Формулы-1 состоялся в Канаде в воскресенье, 10 июня. На этот раз борьбу за победу вели Себастьян Феттель (Ferrari) и Валттери Боттас (Mercedes). Феттель, захватив лидерство с первого круга, выиграл гонку. Сама же гонка отметилась аварией уже на первом круге.

Это было 300 гран-при в карьере для Фернандо Алонсо. Гран-при Канады испанец выигрывал в 2006 году. Однако в 2018 году на Renault не сумел доехать до финиша. Подвела техника. Но это было позже, на 43 круге.

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Первые три ряда на старте заняли лидеры общего зачета и Кубка конструктора пилоты Ferrari, Mercedes и Red Bull. Четверо из них в свое время побеждали на гран-при Канады. Больше всего Льюис Хэмилтон из Mercedes. У него шесть побед, в том числе в трех предыдущих гран-при (2007-й, 2010-й, 2012-й, 2015-й, 2016-й, 2017-й годы). В остальных пилотов по одной победе: Кими Райкконен (Ferrari, 2005-й), Себастьян Феттель (2013-й) и Данниель Риккардо (Red Bull, 2014-й).

Накануне квалификацию выиграл Себастьян Феттель. Это был его четвертый поул-позишин в сезоне и 54-й в карьере. Вместе с ним с первого ряда Валттери Боттас. За ними - Макс Ферстаппен с Red Bull и Льюис Хэмилтон. На третьем ряду Кими Райкконен и Даниэль Риккардо. Они фактически разыграли призовые места.

Уже в первом круге произошла довольно крупная авария (куски болидов были разбросаны по трассе). Брэндон Хартли (Toro Rosso) и Лэнс Стролл (Williams) столкнулись. Оба были вынуждены сойти с трассы. Хартли же впоследствии отправят в госпиталь на обследование.

На пятом круге произошел инцидент между Серхио Пересом (Force India) и Карлосом Сайнсом (Renault). Поэтому первый опустился аж на 14 место.

Впоследствии Сайнс не позволит Боттасу обогнать его на круг, и Валттери потеряет время в борьбе с Феттелем, отстав на 7,7 секунды. Финн вылетит на поворотах, чтобы не столкнуться с Сайнсом. Кроме того, этим воспользовался Макс Ферстаппен, который был третьим, и начал приближаться к Боттасу.

Сам Ферстаппен показывал самый быстрый круг, каждый раз приближаясь к рекорду трассы 1:12.275. Однако показал лишь время 1:13.835, чего не хватило для рекорда.

Гонку же выиграл Феттель. Для него это 50 победа в карьере.

 

Результати гран-прі Канади 2018 

1 Феттель Ferrari  
2 Боттас Mercedes +7.376
3 Ферстаппен Red Bull +8.360
4 Риккардо Red Bull +20.892
5 Хэмилтон Mercedes +21.559
6 Райкконен Ferrari +27.184
7 Хюлкенберг Renault +1 круг
8 Сайнс Renault +1 круг
9 Окон Force India +1 круг
10 Леклер Sauber +1 круг

Благодаря этой победе Феттель обошел Хэмилтона на один балл в общем зачете. Однако Mercedes и в дальнейшем лидирует в Кубке конструкторов, опережая Ferrari на 17 очков.

Следующий этап – во Франции 22-24 июня.

Теги: Новости спорта Формула-1
Источник: 24 Канал
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