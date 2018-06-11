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Гран-при Канады Формулы-1: видео лучших моментов гонки

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Видео Формула-1 Гран-при Канады 2018
Видео Формула-1 Гран-при Канады 2018

Очередной этап Формулы-1 принимал канадский Монреаль на автодроме Жиля Вильнева в воскресенье, 10 июня. Более 300 километров (70 кругов) скоростной трассы подарили немало неожиданностей.

Перед началом гонки по трассе проехал сын Жиля Вильнева за рулем Ferrari 312T. Именно на этом автомобиле канадец выиграл гран-при Канады в 1978 году.

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Ferrari 312T на трассе в Монреале

Сама гонка началась битвой за второе место между Боттасом и Ферстаппеном. Однако первому удалось сохранить свою позицию на стартовых поворотах. Феттель же сумел оторваться от преследователей

Боттас и Ферстаппен ведут борьбу за вторую позицию

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Также на первом круге произошла единственная авария за всю гонку – столкнулись Гартли и Стролл. Первого из них даже госпитализировали для обследования.

Авария на гран-при Канады Гартли и Стролла

Едва не привел к столкновению инцидент между Карлосом Сайнсом и Серхио Пересом. Однако последний сумел удержать болид, хоть и потерял немало позиций. Стюарды не оставили этот случай без внимания.

Столкновение между Пересом и Сайнсом на гран-при Канады

Честь помахать клетчатым флагом об окончании гонки получила модель Винни Харлоу. Однако по непонятным причинам девушка это сделала на круг раньше. Хорошо, что никто из пилотов не выключился из борьбы, и продолжили гонку.

Клетчатый флаг за круг до финиша

Первым до финиша добрался Феттель. Это 50-я победа в его карьере. И первая за 14 лет для Ferrari на гран-при Канады. Кроме того, немец возглавил общий зачет, обойдя Хэмилтона.

Финиш Феттеля на гран-при Канады

Радость команды Ferrari

 

Теги: Новости спорта Формула-1
Источник: 24 Канал
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