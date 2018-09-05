Формула-1: Ferrari решила разорвать соглашение с Кими Райкконеном и нашла ему замену

Уже в следующем сезоне Формулы-1 в Ferrari будет новый напарник для Себастьяна Феттеля. В итальянской конюшни решили отказаться от услуг финна Кими Райкконена.

В то же время за Ferrari будет выступать Шарль Леклер, который сейчас выступает за Sauber.

По данным СМИ, решение о том, чтобы не продлевать контракт с Кими Райкконеном руководство Ferrari приняло еще в гран-при Италии 2 сентября. Однако результаты финна, когда он завоевал поул-позишн, заставили их отложить объявление этого решения.

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При этом пока ни одна из сторон никак не отреагировала на такие заявления в СМИ. Ожидается, что состав на сезон 2019 года Ferrari объявит в четверг, 6 сентября.

Где продолжит карьеру Райкконен в 2019 году – тоже пока неизвестно.