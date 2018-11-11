Формула-1: Ферстаппен из-за столкновения потерял победу на гран-при Бразилии, победил Хэмилтон
Еще на гран-при Мексики был определен чемпион Формулы-1 сезона 2018 года. Поэтому на гран-при Бразилии, которое состоялось 11 ноября, оставалось определить лишь обладателя Кубка конструкторов. А также ожидать обгонов и надеяться на неожиданные результаты.
Так и произошло. Уже на старте Хэмилтон, стартовавший с поул-позишн, сохранил за собой лидерство. Зато оба пилотов Ferrari пропустили вперед соперников: Феттель – Боттаса, а Райкконен – Ферстаппена. Впоследствии голландец обойдет и Феттеля, а после того немец пропустит вперед и напарника.
Читайте также: Украинский пилот дебютировал в тестах " Формулы-4: фото и видео
На девятом круге Ферстаппен удачно обошел и Боттаса, выйдя на вторую позицию. Отставание от лидера Хэмилтона составляло две секунды.
На 19-м круге пилоты Mercedes открыли серию пит-стопов. Хотя остальные гонщики не спешили заезжать за новой резиной. Зато в лидеры вышел Ферстаппен, а Райкконен и Феттель из-за задержки позади Боттаса проигрывали ему уже больше семи секунд.
Читайте также: Опубликован календарь Формулы-1 на 2019 год
Ферстаппен на пит-стоп отправился аж на 37-м круге. А уже на 40-м обошел Хэмилтона.
Роковым для пилота Red Bull стал 44-й круг гонки. Он проходил на круг Эстебана Окона на Force India. Но француз решил не уступать. Произошло столкновение, и Ферстаппена развернуло. Этим воспользовался Хэмилтон, который и обошел соперника. Окон же из-за столкновения получил 10 секунд штрафа, которые должен был отбыть на пит-стопе.
Из-за столкновения Ферстаппен проигрывал Хэмилтону 5,5 секунд. На третьей позиции в это время ехал Райкконен. Сзади ехали Боттас, Феттель и Риккардо.
Ферстаппен до конца гонки сокращал отставание от Хэмилтона, сохраняя шансы на победу. Однако обойти британца так и не удалось. Тройка лидеров так и финишировала – Хэмилтон, Ферстаппен и Райкконен.
Хэмилтон одержал очередную победу, а Mercedes – Кубок конструкторов. Для немецкой конюшни это пятая победа подряд.
Последнее гран-при Формулы-1 состоится в Абу-Даби 25 ноября.
Выбор редакции
-
При каких условиях Украина может обменять оккупированный Крым на Донбасс: Тука дал объяснениесегодня , 23:09
-
Как будут отмечать 8 марта в Украине: Вятрович заявил, что "дня тортиков и букетиков" не будетсегодня , 22:10
-
Польша масштабно отмечает 100-летие восстановления независимости: яркие фотосегодня , 21:15