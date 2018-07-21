Формула-1: Феттель будет стартовать с поул-позишн на гран-при Германии, Хэмилтон только 14-й
На гран-при Германии из Формулы-1 с первого места стартует пилот Ferrari Себастьян Феттель. Его главный преследователь с Mercedes Льюис Хэмилтон не сумел как следует пройти квалификацию и стартует только с четырнадцатой позиции.
Такая низкая стартовая позиция британца связана с тем, что он был вынужден прекратить борьбу в квалификации из-за проблем с коробкой передач. Стоит напомнить, что в предыдущей гонке в Великобритании после стартового столкновения пилот Mercedes сумел с 17-й позиции подняться до второй.
Хэмилтон из-за проблем с болидом будет стартовать с 14 позиции
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Зато его партнер по Mercedes Валттери Боттас сумел навязать борьбу соперникам и даже некоторое время лидировал. Однако показать лучшее время не сумел, уступив Феттелю +0.204 секунды.
Стоит отметить, что с 1:12 минут круг прошли только четыре гонщика – Феттель, Боттас, Райкконен и Ферстаппен. Кроме того, оба пилота Haas будут стартовать с пятого и шестого места – Магнуссен и Грожан соответственно.
Риккардо же будет стартовать с последней позиции. Все из-за штрафа за замену компонентов двигателя.
Напомним, гран-при Германии состоится в воскресенье, 22 июля. Начало гонки в 15:10.
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