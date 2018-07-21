Формула-1: Феттель будет стартовать с поул-позишн на гран-при Германии, Хэмилтон только 14-й

На гран-при Германии из Формулы-1 с первого места стартует пилот Ferrari Себастьян Феттель. Его главный преследователь с Mercedes Льюис Хэмилтон не сумел как следует пройти квалификацию и стартует только с четырнадцатой позиции.

Такая низкая стартовая позиция британца связана с тем, что он был вынужден прекратить борьбу в квалификации из-за проблем с коробкой передач. Стоит напомнить, что в предыдущей гонке в Великобритании после стартового столкновения пилот Mercedes сумел с 17-й позиции подняться до второй.

Хэмилтон из-за проблем с болидом будет стартовать с 14 позиции

Qualifying heartbreak for Hamilton



The defending champion tried everything to get his car back to the pits, but he will start the #GermanGP from 14th on the grid pic.twitter.com/9aebWvbn7q — Formula 1 (@F1) 21 липня 2018 р.

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Зато его партнер по Mercedes Валттери Боттас сумел навязать борьбу соперникам и даже некоторое время лидировал. Однако показать лучшее время не сумел, уступив Феттелю +0.204 секунды.

Стоит отметить, что с 1:12 минут круг прошли только четыре гонщика – Феттель, Боттас, Райкконен и Ферстаппен. Кроме того, оба пилота Haas будут стартовать с пятого и шестого места – Магнуссен и Грожан соответственно.

Риккардо же будет стартовать с последней позиции. Все из-за штрафа за замену компонентов двигателя.

Напомним, гран-при Германии состоится в воскресенье, 22 июля. Начало гонки в 15:10.