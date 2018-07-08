Формула-1: Феттель выиграл гонку, Хэмилтон отыграл 16 позиций после столкновения (видео)

На этапе Формулы-1 в Великобритании важнейшим стал первый круг – от старта до третьего поворота. Все остальное, что произошло в гонке – это исправление этих ситуаций одними и удержание преимущества другими.

Поул-позинш на трассе в Сильверстоуне перед тем одержал Льюис Хэмилтон на Mercedes. Британец до этого четыре года подряд побеждал на домашней гонке. Сразу за ним Себастьян Феттель из Ferrari. Следующие позиции на стартовой решетке тоже заняли пилоты Ferrari и Mercedes – финны Кими Райкконен и Валттери Боттас. Пилоты Red Bull Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо начинали сразу за ними. Стартовали с питлейна Сергей Сироткин и Лэнс Стролл из Williams, а также Брендон Хартли из Toro Rosso, который перед тем попал в аварию.

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Хэмилтон очень неудачно начал гонку. Уже на старте он пропустил вперед себя Феттеля, а в первом повороте еще и Боттаса.

В третьем повороте произошел инцидент, который получил наибольшее обсуждение – Райкконен зацепил болид Хэмилтона. Впоследствии в Mercedes будут говорить о спланированной атаке (или некомпетентности) Ferrari. Тем не менее, после столкновения авто британца развернуло, и он оказался в конце пелетона.

Видео момента столкновения Райкконена и Хэмилтона

Райкконен же за это получает 10 секунд штрафа. Однако финн сумел сохранить позицию в топ-5, а к концу первого круга отвоевать четвертую позицию у Риккардо, уступая лишь Ферстаппену.

Что касается остальных гонщиков, то Нико Хюлькенберг из Renault сумел прорваться с 11-го места сразу на шестое. Забегая наперед – на этой позиции немец и финиширует.

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После этого Хэмилтон начал отвоевывать позиции, круг за кругом проходя соперников. Поэтому на 10 круге он уже снова был в топ-6. Лидировал Феттель.

На 33 круге на трассе снова были авто безопасности – Маркус Эрикссон из Haas не удержал болид на трассе и вылетел в барьер.

Видео аварии Эрриксона

Этим воспользовались Феттель, Ферстаппен и Райкконен, отправившись в боксы и поставив себе Soft. Зато пилоты Mercedes продолжили гонку – Боттас возглавил гонку, а Хэмилтон оказался третьим (его сумел опередить Феттель после выезда с пит-стопа). Немец сразу же после этого начал атаковать лидера гонки. Его напарник Райкконен тоже начал атаку на Ферстаппена, вскоре обойдя пилота Red Bull. Впоследствии Ферстаппен пропускает еще нескольких соперников и выбывает из гонки.

На 39 круге произошло столкновение между Грожаном (Haas) и Сайнцом (Renault). Оба выбыли из гонки.

Когда до финиша оставалось шесть кругов, пилоту Ferrari наконец удалось обойти Боттаса. После этого финн пропустит еще и напарника Хэмилтона, а также Райкконена. Поэтому вместо победы на гран-при Великобритании, финн даже не попадет на подиум.

Момент обгона Феттеля

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Феттель выигрывает гонку в Великобритании. Это его 51-я победа в Формуле-1 (и четвертая в этом сезоне). Следовательно, по этому показателю он сравнялся с Аланом Простом.

Момент финиша Феттеля

The moment Sebastian Vettel sealed his 51st career win, equalling the tally of the great Alain Prost #BritishGP #F1 pic.twitter.com/itUJwrKbyd — Formula 1 (@F1) 8 липня 2018 р.

После гонки Хэмилтон не пожелает общаться с фанами, обвинив Ferrari в неудачной для него гонке. Райкконен признает свою вину за столкновение.

Результаты гран-при Великобритании

1 Себастьян Феттель Ferrari 2 Льюис Хэмилтон Mercedes +2.264 3 Кими Райкконен Ferrari +3.652 4 Валттери Боттас Mercedes +8.883 5 Даниэль Риккардо Red Bull +9.500 6 Нико Хюлькенберг Renault +28.220 7 Эстебан Окон Force India +29.930 8 Фернандо Алонсо McLaren +31.115 9 Кевин Магнуссен Haas +33.188 10 Пьер Гасли Toro Rosso +34.129

После победы на Сильверстоуне (Феттель уже здесь побеждал в 2009 году, когда был пилотом Red Bull), немец по-прежнему первый в общем зачете – 171 очко. У Хэмилтона – 163 балла и вторая позиция. Третий Райкконен – 116 очков.

В Кубке конструкторов лидирует Ferrari с 287 очками. Итальянская конюшня опережает Mercedes на 20 баллов – 267 очков. На третьей позиции – Red Bull со 199 баллами.