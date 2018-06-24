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Формула-1: Хэмилтон выиграл гран-при Франции после столкновения на старте

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Формула 1 гран-при Франции
Формула 1 гран-при Франции

Формула-1 гонкой во Франции начала так называемый марафон, когда гран-при будут проходить в течение трех недель. Кроме французского этапа, который состоялся 24 июня, впереди гонки в Австрии (1 июля) и Великобритании (8 июля).

Гран-при Франции вернулся в Формулу-1 после десяти лет отсутствия. Однако не на трассу "Невер", а на "Поль Рикар". Эта трасса не принимала королевские гонки с 1990-го года. После квалификации и гонки 22-24 июня эту трассу возненавидели все – и зрители, и пилоты.

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Все началось с того, что две из трех автотрасс, которые ведут к "Поль Рикар", были перекрыты. Поэтому всем пришлось добираться по одной дороге. Поэтому уже в пятницу там были немалые пробки. Сначала из тех, кто хотел попасть на квалификацию, потом из тех, кто хотел выбраться оттуда.

Кроме того, зрители и пилоты возненавидели саму трассу из-за раскраски. "Поль Рикар" не имеет стен или гравия по сторонам. А часть поворотов обозначена синими или красными полосами. От этого при просмотре гонки начинает рябить в глазах.

Цвета трассы "Поль Рикар"

А для пилотов проблема в том, что в одной из шикан трудно определить правильный поворот. Хотя после вылета с трассы есть возможность быстро вернуться.

"Коварная" шикана

Накануне поул-позишин выиграли оба пилота Mercedes. С первой позиции стартовал Хэмилтон, Боттас – со второй позиции. Сразу за ними разместились пилот Ferrari Феттель и Ферстаппен из Red Bull. Пятую и шестую позицию заняли их напарники – Риккардо (Red Bull) и Райкконен (Ferrari). Именно Феттелю придется стать главным "героем". этой гонки. Но не в положительном смысле. Хотя его и признают пилотом дня.

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Сейфти-кар выехали на трассу уже после первого повороте с начала гонки. Все из-за Феттеля, который довольно резко стартовал и даже опережал Боттаса. Но финн перед первым поворотом все-таки сумел опередить соперника и шел по своей траектории. Именно в него и влетел пилот Ferrari. У болида немца оказался поврежден нос, пилот Mercedes отправился в боксы без задней левой шины. На трассу оба пилотов вернутся последними. Впоследствии за это Феттелю дадут 5 секунд штрафа. Позже Феттель еще спровоцирует столкновение с Алонсо.

Столкновение Феттеля и Боттаса

В четвертом повороте еще на первом круге из гонки вылетят номинальные хозяева трассы – двое французов Окон и Гасли. За это столкновение Грожан, который и спровоцировал аварию, тоже получит 5 секунд штрафа. На пит-стоп уже после первого круга также отправятся Столлл, Сироткин и Алонсо.

Авария в четвертом повороте на первом круге

Всем этим воспользовался Ферстаппен, который вышел на второе место. А также Сайнц, который поднялся сразу на третью позицию. Впоследствии Риккардо отвоюет эту позицию у пилота Renault. В итоге Сайнц финиширует только восьмым.

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В то время Феттель и Боттас будут отвоевывать позицию за позицией на трассе. На 11 круге Феттель уже будет 10-м, а Боттас – 12-ым. На 18 круге немец будет ехать уже шестым. Финн сумеет подняться вверх лишь на одну позицию.

Боттас отвоевывает позиции

На 27 круге Ферстаппен отправился на пит-стоп, и вернется в гонку перед Феттелем на третьей позиции. Пилот Ferrari останется четвертым, но финиширует ниже.

Единственный момент, когда Хэмилтон потеряет лидерство в гонке, когда он отправится на пит-стоп. Тогда его сумеет опередить Райкконен. Впоследствии финн тоже отправится на пит стоп и вернется в гонку только шестым. Лидером снова будет Хэмилтон, а двое пилотов Red Bull будут сразу за ним. При этом Ферстаппен будет показывать быстрые круги.

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Еще одним "штрафником" в гонке станет Сироткин. Он тоже получит 5 секунд штрафа – за медленный темп во время режима автомобиля безопасности.

На 47 круге Райкконен сумел обойти Риккардо. У австралийца возникли проблемы с болидом, чем воспользовался пилот Ferrari. Он и займет третье место на подиуме.

Райкконен обошел Риккардо и финишировал третьим

Четвертым, кто сошел с гонки, стал Стролл. В его болиде взорвалась покрышка. До этого трассу покинул Перес из-за проблем с мотором.

Именно из-за Стролла Боттас так и не сумел подняться выше седьмого места. После его инцидента на трассе была объявлена виртуальная машина безопасности, которая обеспечила Магнуссену из Haas шестую позицию.

Результаты гран-при Франции

Пилот Команда Время Баллы
1 Льюис Хэмилтон Mercedes   25
2 Макс Ферстаппен Red Bull +7.090 18
3 Кими Райкконен Ferrari +25.888 15
4 Даниэль Риккардо Red Bull +34.736 12
5 Себастьян Феттель Ferrari +1'01.935 10
6 Кевин Магнуссен Haas +1'19.364 8
7 Валттери Боттас Mercedes +1'20.632 6
8 Карлос Сайнс-мл. Renault +1'27.184 4
9 Нико Хюлькенберг Renault +1'31.989 2
10 Шарль Леклер Sauber +1'33.873 1

Эта победа позволила Хэмилтону вновь возглавить общий зачет. У него теперь 145 очков, и он опережает Феттеля на 14 баллов. В Кубке конструкторов и в дальнейшем лидирует Mercedes.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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