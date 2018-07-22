Формула-1: Хэмилтон выиграл Гран-при Германии, стартовав 14-м

Несмотря на проблемы в квалификации Гран-при Германии, когда Хэмилтону пришлось стартовать с 14-го места, британский пилот Mercedes сумел выиграть гонку. Феттель из Ferrari не сумел финишировать.

Феттелю удалось удержать преимущество со старта, как и его напарнику Райкконену. Между ним и в дальнейшем был Боттас. Четвертым стартовал Ферстаппен. Пилот Red Bull пытался сразу же навязать борьбу Райкконену. Однако последний сумел отбить все атаки.

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Хэмилтон начал прорываться вперед. Круг за кругом он сокращал отставание от лидеров и обходил соперников. Уже на 15-м круге он стал пятым. Риккардо, который стартовал двадцатый, продвигался вперед значительно медленнее. В топ-6 он вернулся лишь на 26-м круге.



И уже на 29-м круге пилот Red Bull остановился. По его словам, болид потерял мощность.

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Над трассой начал падать дождь, который внес коррективы в гонку. Сначала Боттас обошел Райкконена. Пилот Ferrari ошибся на повороте и не удержал болид на трассе.

А после этого с трассы вылетел Феттель.

Впоследствии Боттас пропустил вперед Хэмилтона, который и победил на Гран-при Германии. В общем Mercedes праздновали двойной подиум.

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После этой гонки Хэмилтон вновь возглавил общий рейтинг, обойдя Феттеля.