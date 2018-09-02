Формула-1: Хэмилтон выиграл Гран-при Италии после столкновения с Феттелем

На домашнем для Ferrari Гран-при Италии команда могла рассчитывать на двойной подиум. Однако победу праздновал их главный соперник – Mercedes. При этом выиграл Хэмилтон.

Британец на этом гран-при стартовал лишь третий. Первые две ступеньки заняли пилоты Ferrari. При этом Райкконен установил рекорд во время квалификации, проехав круг с высокой средней скоростью. Он и стартовал первым. Феттель – рядом с партнером.

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И уже первый круг внес изменения в такой расклад. Хэмилтон задел Феттеля на повороте Родж, и болид немца развернуло. Несмотря на то, что позади был значительный трафик, пилот Ferrari вернулся в гонку позади всех. Кроме того, у его болида было повреждено переднее антикрыло, и он был вынужден ехать на пит-стоп. Вернуться в топ-10 ему удастся только на четырнадцатом круге.

Феттеля развернуло в первой же шикане

В первом круге также произошла авария, из-за чего с гонки сошел Брэндон Хартли, а Даниэль Риккардо, Нико Хюлькенберг, Маркус Эрикссон и Магнуссен были вынуждены тоже ехать на пит-стоп. Рестарт гонки произошел на третьем круге.

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Все самое важное в гонке произошло на 43-ем и 45-ом кругах. В первом случае Ферстаппен, который пытался сдержать Боттаса, тоже совершил контакт, из-за чего впоследствии получил 5 секунд штрафа. Это оставит его без подиума, несмотря на то, что он финиширует третьим. А на сорок пятом круге в первом повороте Хэмилтон окончательно обошел Райкконена и вышел на первое место. Впоследствии он только увеличивал свой отрыв от финна.

Хэмилтон обошел Райкконена на сорок пятом круге

Первым финиширует Хэмилтон. Это его 68-ая победа в карьере и 6-ая в этом сезоне. Райкконен, финишировавший вторым, сотый раз поднимается на подиум. Третьим стал Боттас. Феттель лишь четвертый. Ферстаппен опустился же на пятое место из-за штрафа.

Результаты гран-при Италии

В общем зачете Хэмилтон оторвался от Феттеля на 30 очков – 256 против 226. У Райкконена на третьем месте 164 очка. Четвертым идет Боттас – у него 159 баллов.