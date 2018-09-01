Формула-1: Эрикссон попал в ужасную аварию на гран-при Италии (видео)
Пилот Sauber Маркус Эрикссон попал в ужасную аварию во время второй свободной практики в пятницу, 31 августа.
Эрикссон потерял контроль над болидом после того, как на нем заклинило DRS, когда он пытался затормозить перед первым поворотом трассы в Монце в начале второй свободной практики.
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Видео аварии болида Маркуса Эрикссона во время свободной практики на гран-при Италии
Стоит добавить, что техникам команды пришлось нарушить так называемый комендантский час, чтобы собрать новое шасси для шведа. Сам пилот, после прохождения медицинского осмотра был допущен к участию в квалификации и гонке.
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Источник: 24 Канал
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