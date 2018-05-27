Формула-1: Гран-при Монако выиграл Даниэль Риккардо из Red Bull

В Монако состоялся очередной этап Формулы-1. Первым стартовал Даниэль Риккардо из Red Bull. Сразу с ним на втором месте – Себастьян Феттель из Ferrari. Лидер зачета Льюис Хэмилтон из Mercedes был лишь на третьей позиции.

Трасса в Монако не дает возможность для быстрых обгонов. Поэтому здесь на первый план выходит мастерство гонщиков.

Риккардо, который стартовал с первой позиции, в итоге и выиграл гонку. Вторым финишировал Феттель. Также на подиум попал и Хэмилтон. В целом первые пять позиций заняли те гонщики, которые и стартовали в пятерке. При этом Ферстаппен, стартовавший двадцатым, пробился в очковую гонку.

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