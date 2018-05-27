Гран-при Монако Формулы-1: видео самых интересных моментов гонки

В Монако состоялся этап Формулы-1. Гонка не отметилась обгонами на тяжелой трассе. Да и на самой трассе произошла лишь одна авария.

Пилоты, которые стартовали в первой шестерке, так и закончили гонку.

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Самое большое изменение – это Макс Ферстаппен из Red Bull. Из-за аварии в субботу он был допущен до гонки решением стюардов, но стартовал двадцатым. Однако к концу гонки сумел подняться аж на 9 позицию, попав в очковую зону. В его активе и быстрейший круг в гонке – 1:14,260.

Ферстаппен обыграл Сайнса и поднялся на 9 место

На 53 круге из-за проблемы с болидом сошел Фернандо Алонсо.

Алонсо сошел с гонки из-за проблем с болидом

А единственная авария – на 73 круге, когда у Шарля Леклера отказали тормоза, и он влетел в Брендона Хартли, повредив ему болид.

Видео аварии Леклера на гран-при Монако

Более чрезвычайных событий в гонке не произошло. Поэтому Риккардо финишировал первым.

Видео финиша Риккардо на гран-при Монако