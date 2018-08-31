Формула-1 обнародовала календарь всех гран-при на 2019 год

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала календарь сезона-2019. Всего он будет состоять из 21 этапа, как и в этом году. В календаре останется гран-при Германии, чьим титульным спонсором является концерн Mercedes.

Также несколько изменился порядок проведения этапов, если сравнивать с текущим сезоном. Гран-при Сингапура теперь будет спаренным с гран-при России и состоится 22 сентября. А этап в Мексике состоится за неделю до гонки в США.

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Отметим, что сезон начнется в Австралии 17 марта и завершится 1 декабря в Абу-Даби.

Расписание всех гран-при Формулы-1 сезона-2019

Таблица: ua.motorsport.com

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