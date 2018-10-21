Формула-1: Райкконен выиграл первое гран-при за 5 лет, Хэмилтон еще не чемпион

Главный вопрос, который беспокоил всех любителей Формулы-1 – станет пилот Mercedes Льюис Хэмилтон чемпионом уже после гран-при США, или придется ждать до гран-при Мексики. Но никто не учел, что гран-при США может выиграть Кими Райкконен. Это его первая победа за последние пять лет.

Для того, чтобы выиграть чемпионат, Хэмилтону нужно было финишировать первым, в то время как его главный соперник – Себастьян Феттель из Ferrari не должен был быть выше третьей позиции. Стоит добавить, что если бы немец не финишировал в очковой зоне, то Хэмилтону достаточно было бы быть и шестым.

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И Феттель был близок к тому, чтобы отдать чемпионство британском пилоту (об этом будет чуть позже). Он стартовал только пятым, в то время как Хэмилтон накануне выиграл поул-позишн. Но рядом с пилотом Mercedes стартовал еще один гонщик из Ferrari – Кими Райкконен. И именно финн опередил соперника уже в первом повороте, выйдя в лидеры. Третьим же был Валттери Боттас на Mercedes.

Феттель же боролся с пилотом Red Bull Даниэлем Риккардо за четвертое-пятое места. Закончилось все тем, что немца развернуло, и он оказался в конце пелетона.

До этого с трассы из-за столкновения сошли Фернандо Алонсо, а затем и Ромен Грожан.

Стоит добавить, что Макс Ферстаппен с Red Bull стартовал только 18-м. Но уже через семь кругов голландец был в топ-5. Его же напарник сошел с трассы из-за проблем с техникой, и в гонке была введена "виртуальная машина безопасности".

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До пит-стопов Райкконен держал позади Хэмилтона. Ферстаппен же вел борьбу с Боттасом за третью позицию. Хэмилтон первый отправился на пит-стоп и "переобулся" в Soft. Однако его резина не сумела выдержать всю гонку, и британец начал проигрывать время остальным пилотам. Поэтому он впоследствии был вынужден еще раз отправляться на пит-стоп. Из-за чего выехал позади Райкконена, Ферстаппена и Боттаса с отставанием от лидера на 11 секунд. На свежей резине Хэмилтон сумел ехать быстрее, и вскоре обошел своего напарника. Но на больше его не хватило.

Незадолго до финиша британец пытаться пойти в атаку на Ферстаппена, но голландец сможет отстоять вторую позицию.

Что касается Феттеля, то за полтора круга до финиша он удачно провел атаку на Боттаса, поднявшись на четвертую позицию.

Гран-при США же выиграл Кими Райкконен.

Это первая победа финна за последние 5 лет. Последний раз он побеждал еще на гран-при Австралии в 2013 году.

А определение чемпиона Формулы-1 сезона 2018 откладывается, как минимум, до следующего гран-при. Это будет в Мексике 28 октября.

Все фото: twitter F1