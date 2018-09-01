Формула-1: самым быстрым пилотом стал Кими Райкконен

Кими Райкконен – официально стал самым быстрым пилотом Формулы-1. Финский ветеран "Феррари" выиграл квалификацию Гран-при Италии, установив при этом несколько рекордов.

Результат Кими в решающем сегменте 1.19,119. Учитывая длину трассы в 5793 метров, средняя скорость финна составила 263,588 километра в час. Это лучший результат, с которым като-либо проезжал круг любой трассы за время существования Формулы-1.

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Рекордный заезд Кими Райкконена на Гран-при Италии

Ближайшим к монументальным результатов финна оказался его партнер в Феррари Себастьян Феттель, он стартует вторым. Третьим в бой пойдет лидер общего зачета Льюис Хэмилтон.

К слову, 31 августа пилот Sauber Маркус Эрикссон попал в ужасную аварию во время второй свободной практики. Эрикссон потерял контроль над болидом после того, как на нем заклинило DRS, когда он пытался затормозить перед первым поворотом трассы