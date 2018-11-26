20:47
26 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, 25 ноября
      Вести.UA. Чемпион по хитрости Продан. Возмутительное письмо Геращенко в Британию
      Вєсті.UA
      20:27, сегодня
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Формула-1: Toro Rosso вторым пилотом взяло пилота из экзотической страны

      44 Читати новину українською
      Александр Албон
      Александр Албон / Motorsport.com

      В конюшне Toro Rosso определились со вторым пилотом, который станет напарником россиянина Даниила Квята в сезоне 2019 года. Им стал Александр Албон. 22-летний пилот дебютирует в Формуле-1.

      Информацию об этом офифиально подтвердили в Toro Rosso. Поэтому Брэндон Хартли в следующем сезоне не будет выступать в Формуле-1.

      Читайте также: Соратник Путина обвинил команду Формулы-1 в плохих результатах россиянина в гонке

      Стоит отметить, что в этом сезоне Александр Албон выступал в Формуле 2. Он боролся за вторую позицию, но в итоге занял лишь третью строчку в общем рейтинге. За год до этого пилот стал вице-чемпионом GP3.

      Препятствием для перехода Албона в Toro Rosso было то, что он уже имел подписанный контракт с Nissan e.dams о выступлениях в Формуле Е. Однако ему удалось согласовать детали и перейти в команду Формулы-1.

      В королевский автогонках Албон будет выступать под флагом Таиланда, откуда родом его мама. Хотя сам Александр родился в Лондоне и живет к Милтон-Кинсе, а его отец имеет британское гражданство.

      Читайте также: Роберт Кубица возвращается в Формулу-1, он заменит россиянина Сироткина

      При этом Албон не будет первым пилотом в Формуле-1 из Таиланда. До него первопроходцем был Бирабонгзе Банудей Банубанд – принц Сиама, более известный как Принц Бира. В чемпионате мира Ф1 он выступал с 1950 по 1954 годы.

      Теги: Спорт Toro Rosso Формула-1
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Конфликт в Азовском море: как Путин отреагирует на военное положения в Украине
      сегодня , 20:03 Конфликт в Азовском море: как Путин отреагирует на военное положения в Украине
      Іван Яковина 2451
      Военное положение для украинской экономики: что будет с курсом, зарплатами и пенсиями
      сегодня , 19:05 Военное положение для украинской экономики: что будет с курсом, зарплатами и пенсиями
      Яніна Ткачук 7966
      Военное положение: какие ограничения ждут украинцев (инфографика)
      сегодня , 17:06 Военное положение: какие ограничения ждут украинцев (инфографика)
      Яніна Ткачук 20235
      Конфликт в Азовском море: реакция и обязательства мира
      сегодня , 17:02 Конфликт в Азовском море: реакция и обязательства мира
      3902
      Конфлікт в Азовському морі: про воєнний стан, війну і вибори
      сегодня , 16:56 Конфлікт в Азовському морі: про воєнний стан, війну і вибори
      Артем Овдієнко 2275
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Теннис: Цуренко пробилась в финал квалификации
       6 марта 2012 , 12:56
      NBA: "Лос-Анджелес Клипперс" одержали шестую подряд победу
       17 апреля 2013 , 15:26
      Все болеют за "Ман Юнайтед". Анонс перенесенных матчей 28 тура
       25 марта 2014 , 15:04
      Десять старейших футболистов, которым удалось забить в чемпионате Украины
       26 ноября 2014 , 14:42
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук