Формула-1: Toro Rosso вторым пилотом взяло пилота из экзотической страны

В конюшне Toro Rosso определились со вторым пилотом, который станет напарником россиянина Даниила Квята в сезоне 2019 года. Им стал Александр Албон. 22-летний пилот дебютирует в Формуле-1.

Информацию об этом офифиально подтвердили в Toro Rosso. Поэтому Брэндон Хартли в следующем сезоне не будет выступать в Формуле-1.

Red Bull Toro Rosso Honda is pleased to announce that Alexander Albon will drive for the team in 2019 alongside Daniil Kvyat



Full Story >> https://t.co/b0h6AD3CEV pic.twitter.com/Dk2i7PHecm — Toro Rosso (@ToroRosso) 26 листопада 2018 р.

Читайте также: Соратник Путина обвинил команду Формулы-1 в плохих результатах россиянина в гонке

Стоит отметить, что в этом сезоне Александр Албон выступал в Формуле 2. Он боролся за вторую позицию, но в итоге занял лишь третью строчку в общем рейтинге. За год до этого пилот стал вице-чемпионом GP3.

Препятствием для перехода Албона в Toro Rosso было то, что он уже имел подписанный контракт с Nissan e.dams о выступлениях в Формуле Е. Однако ему удалось согласовать детали и перейти в команду Формулы-1.

В королевский автогонках Албон будет выступать под флагом Таиланда, откуда родом его мама. Хотя сам Александр родился в Лондоне и живет к Милтон-Кинсе, а его отец имеет британское гражданство.

Читайте также: Роберт Кубица возвращается в Формулу-1, он заменит россиянина Сироткина

При этом Албон не будет первым пилотом в Формуле-1 из Таиланда. До него первопроходцем был Бирабонгзе Банудей Банубанд – принц Сиама, более известный как Принц Бира. В чемпионате мира Ф1 он выступал с 1950 по 1954 годы.