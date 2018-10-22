Формула-1: видео самых интересных моментов гран-при США
На гран-при США мог определиться чемпион этого сезона. Зато неожиданную победу одержал Кими Райкконен. А сами гонки запомнились несколькими интересными моментами.
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Еще на первом круге произошло столкновение, которое могло бы повлиять на чемпионскую борьбу – Феттель столкнулся с Риккардо. Болид Ferrari развернуло, поэтому ненецкий пилот опустился на дно пелетона.
Видео столкновения Феттеля и Риккардо
Однако впоследствии он сумел подняться в топ-5. Как и Макс Ферстаппен, который стартовал 18-м.
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Наиболее ожесточенная борьба в конце гонки возникла между Хэмилтоном и Ферстаппеном, а также Боттасом и Феттелем. Забегая вперед, отметим, что оба пилота Mercedes свои дуэли проиграли. Хэмилтон не сумел обойти представителя Red Bull.
Видео борьбы за вторую позицию между Хэмилтоном и Ферстаппеном
Зато Боттас не удержал четвертую позицию в борьбе с Феттелем.
Первым же финишировал Кими Райкконен. Это его первая победа за последние пять лет. До этого он побеждал еще на гран-при Австралии в 2013 году.
Видео финиша Райкконена
Несмотря на победу, Кими традиционно был спокоен даже во время празднования.
Видео празднования Райкконена
Видеообзор гран-при США