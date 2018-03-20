Формула байдужості: що доводить екологію у Дніпрі до катастрофічного стану

Корупційна схема "Ротердам плюс", яка збагачує олігарха Ахметова та його тіньових партнерів з Банкової, так і не змусила їх почати екологічні програми. Місто-мільйонник Дніпро задихається у викидах енергоблоків Ахметова, збудованих за технологіями середини минулого століття.

Рінат Ахметов давно вивіз свою родину до Лондона, а свої статки – на офшорні рахунки, але продовжує використовувати Україну як кормову базу для свого клану. Нас не лише грабують, але і отруюють. Величезна Придніпровська теплова електростанція, що входить до групи "ДТЕК" Ахметова, не виконала взяті зобов’язання екологічної модернізації.

Придніпровська ТЕС є єдиною тепловою електростанцією України, що знаходиться в межах міста-мільйонника Дніпра. Ця станція входить до колишньої державної компанії "Дніпроенерго", власником якої Ахметов ставав у декілька етапів.

У часи другого прем'єрства Януковича, за місяць до поразки на дострокових виборах 2007 року, Ахметовим було проведено додаткову емісію акцій, ставib власником 40% компанії, а частка держави зменшилася з 76% до 50%.

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Тодішній лідер опозиції Юлія Тимошенко обіцяла боротися за Дніпроенерго, але здалася навесні 2009 року – її представники прийшли на збори акціонерів та визнали розподіл акцій в інтересах Ахметова, адже в той час в розпалі були перемовини між Тимошенко і Януковичем про союз на 20 років.

Потім президентом став Янукович, і навесні 2012 року "ДТЕК" докупив на приватизації 25% акцій "Дніпроенерго" за 1 мільярд 180 мільйонів гривень.

Ахметов був єдиним учасником конкурсу, але навіть така фейкова приватизація поклада на нього зобов'язання щодо зменшення шкідливого впливу на міську атмосферу, затверджені розпорядженням уряду Азарова за 2011 рік.

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Перше – скорочення викидів оксидів сірки, азоту та твердих часток не пізніше 1 січня 2015 року, тобто 3 роки тому. Друге – встановлення приладів автоматичного контролю за кількістю та якістю забруднюючих речовин, що викидаються в повітря від котельних агрегатів. Але навіть ці м'ягкі вимоги, написані Ахметову його однопартійцем Азаровим, було проігноровано.

"ДТЕК" був зобов’язаний побудувати блочні очисні установки, аби знизити викиди в атмосферу у десятки разів. Передбачений на виконання роботи проміжок часу – до кінця 2017 року. Цього, звісно ж, здійснено не було. Так само не було встановлено емульгатори для енергоблоків. У результаті, маємо 2 невтішні реальності.

Родина Ахметова мешкає в найдорожчій квартирі в Лондоні, а викиди Придніпровської ТЕС в межах міста-мільйонника у 10 разів перевищують норму, передбачену дозволом на викиди.

Щоб мати легальне право не знижувати викиди, корпорація Ахметова час від часу домовляється з чиновниками про заміну дозволів на викиди у Мінекології. Але на перешкоді цим планам стала низова ініціатива "Save Dnipro", яка бере участь у акціях прямої дії, вимагаючи від Ахметова виконати зобов'язання щодо зниження ризиків отруєння навколишнього середовища.

Днями відбувався пікет під штаб-квартирою "ДТЕК" мешканців Дніпра, обурених тим, як Ахметов не виконав щодо встановлення до кінця 2017 року на свої енергоблоки пило- і газоочисне обладнання. Уже з 1 січня 2018 року вони мали дихати повітрям більш ніж у десять разів чистіше, звільненим від пилу з важкими металами та газу.

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Інша проблема – відходи понад 20 мільйонів тонн, які не утилізуються, а накопичуються, у тому числі в межах міста, потрапляють у ґрунт, підземні води, завдають величезної шкоди місцевій річці Шиянці. У планах Ахметова – отримати новий дозвіл на викиди для Придніпровської ТЕС, та продовжити деградацію. До честі Міністерства екології, вперше за багато років вони не пішли на повідку в олігарха.

Олігарх продовжує робити те саме екологічне забруднення, але тепер – абсолютно незаконно. Однак і накласти штраф на нього неможливо через недопуск екологічної інспекції на електростанцію. Замість виконання зобов'язань, "ДТЕК" з барського плеча запропонував план встановлення очисних установок на енергоблоках Придніпровської ТЕС, який переносить терміни виконання взятих зобов'язань на чаc до 7 років.



Придніпровська ТЕС

Коли активісти потрапили на засідання профільного екологічного комітету Верховної Ради, то маски поспадали з обличчя лобістів. Колишній міністр в уряді Азарова, екс-губернатор Дніпропетровської області в часи Януковича Дмитро Колесніков разом з іншим депутатом від Опоблоку Сергієм Сажком заблокували виступи екологічних активістів щодо проблем Придніпровської ТЕС.

Екологічне беззаконня відбувається в той час, коли на рівні президента Порошенка для Ахметова створено максимально сприятливі умови, надавши йому можливість отримувати надприбутки по схемі "Роттердам+".



Слухання відносно продовження екологічної ліцензії

Звичайно, ми не сидимо склавши руки – беремо участь у акціях протесту, передаємо матеріали до НАБУ та допомогаємо активістам бути почутими в Мінекології. Але вирішення цієї проблеми можливе буде лише після усунення чинного президента, який став головним партнером Ахметова. Інакше буде неможливо змінити життя на краще.