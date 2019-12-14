Зеленский назвал 5 факторов "формулы будущего Украины"

Владимир Зеленский считает, что "формула будущего для Украины" имеет 5 составляющих: мир, эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех, инвестиции, "качественно иная инфраструктура" и народовластие.

Зеленский заверил, что без мира никакого развития быть не может. Об этом говорится в колонке президента в номере "НВ.Украина".

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Мир

Первая составляющая формулы, по мнению президента, – мир.

Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвратом Украине территорий и наших людей,

– пояснил он.

Эффективные институты и прозрачные правила игры

Вторым фактором Зеленский назвал "эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех". Сюда президент включает победу над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом, защиту прав собственности.

Инвестиции

Политик уверен, что нужно убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, которые тормозят развитие бизнеса.

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Качественно другая инфраструктура

Зеленский пояснил, что речь идет не только о дорогах, хотя "дороги в первую очередь".

Это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине. Инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная,

– отметил президент.

Народовластие

"Не декларативное, а реальное", – подчеркнул Зеленский. Нужно создать механизм, который позволит людям влиять на решения власти – от уровня общества до уровня президента.

В общем Зеленский считает, что Украина пока не может претендовать на глобальное лидерство "в размерах территории, военной мощи и объемах добычи полезных ископаемых" или "в технологиях и промышленном потенциале".

Но мы точно можем стать самой динамичной страной мира. Страной с самым быстрым темпом положительных изменений не только в экономике, но и во всех сферах жизни,

– подытожил президент.

Заметим, что Владимир Зеленский начал вести авторскую колонку в украинском общественно-политическом журнале. В первом своем тексте глава государства рассказал о своем понимании национальной идеи украинцев, а также о формуле будущего для страны. Подробнее – здесь.

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