Зеленский назвал 5 факторов "формулы будущего Украины"
Владимир Зеленский считает, что "формула будущего для Украины" имеет 5 составляющих: мир, эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех, инвестиции, "качественно иная инфраструктура" и народовластие.
Зеленский заверил, что без мира никакого развития быть не может. Об этом говорится в колонке президента в номере "НВ.Украина".
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Мир
Первая составляющая формулы, по мнению президента, – мир.
Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвратом Украине территорий и наших людей,
– пояснил он.
Эффективные институты и прозрачные правила игры
Вторым фактором Зеленский назвал "эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех". Сюда президент включает победу над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом, защиту прав собственности.
Инвестиции
Политик уверен, что нужно убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, которые тормозят развитие бизнеса.
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Качественно другая инфраструктура
Зеленский пояснил, что речь идет не только о дорогах, хотя "дороги в первую очередь".
Это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине. Инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная,
– отметил президент.
Народовластие
"Не декларативное, а реальное", – подчеркнул Зеленский. Нужно создать механизм, который позволит людям влиять на решения власти – от уровня общества до уровня президента.
В общем Зеленский считает, что Украина пока не может претендовать на глобальное лидерство "в размерах территории, военной мощи и объемах добычи полезных ископаемых" или "в технологиях и промышленном потенциале".
Но мы точно можем стать самой динамичной страной мира. Страной с самым быстрым темпом положительных изменений не только в экономике, но и во всех сферах жизни,
– подытожил президент.
Заметим, что Владимир Зеленский начал вести авторскую колонку в украинском общественно-политическом журнале. В первом своем тексте глава государства рассказал о своем понимании национальной идеи украинцев, а также о формуле будущего для страны. Подробнее – здесь.
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