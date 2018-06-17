Формула "лишь бы не было войны" может повториться в раскладах Трамп – Путин, – эксперт

Трампу свойственна твиттовая спонтанность и хаотичность мышления. Возможно, Трамп считает, что может принудить Путина к крупной сделке. И все бы забыли Путину все, в том числе и аннексию Крыма. По принципу, "чтобы не было войны".

Такое мнение 24 канала высказал политический эксперт Валерий Дымов.

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По словам эксперта, Трамп во время саммита G7 хотел уйти от ответа на не желательный для себя вопрос. О выходе США из иранской ядерной сделки, по соглашению о контроле над климатом, которые считаются сегодня одними из важных для граждан стран "Большой семерки". Поэтому Трамп полетел на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы показать: пока они там говорят, он действует. С этой целью президент США заявил о том, что надо вернуть Россию в G8, показывая, что, может и с Путиным договориться.

Трамп пытается показать, что он – такой хлопака, который может договориться с Путиным. Договорился с Ким Чен Ыном, договорюсь и с Путиным. А вы там решайте с Ираном, Сирией. Потому Сирия и Иран тоже связаны с Путиным. И этот месседж не в пользу Украины,

– отмечает Валерий Дымов.

Как подчеркивает политолог, ситуация непростая. С одной стороны, Трамп ограничен в своих действиях законом, который он подписывал неохотно, о санкциях в отношении России, Ирана и Северной Кореи из-за того, что они расшатали мировую безопасность, которая сложилась после Второй мировой войны. С другой – Путин набивает себе дела на повестку дня накануне возможной встречи с Трампом. И делает это так, чтобы для США и Запада Украина была не на первом месте по важности.

"Путин сформировал повестку дня, чтобы получить выгодные для себя договоренности: Сирия, Иран, Украина. Он бомбардировал с Башаром Асадом сирийское Алеппо, и теперь в Европе большие потоки беженцев. Путин потребует в обмен на уступки, чтобы Украина находилась в его сфере влияния" , – отметил он.

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Трамп, говорит Дымов, договорился с Ким Чен Ыном, забыв о его диктаторских методах правления. И это восприняли в мире. И ситуация "лишь бы не было войны" может повториться в раскладах Трамп-Путин.

Все бы забыли Путину аннексию Крыма. Если бы Путин согласился на компромисс по Ирану в Совбезе ООН, но при условии, что Украина останется в сфере влияния России. Путин согласится на многое, чтобы Украина осталась в его сфере влияния. Потому что Украина для России является идентификационным кодом. Фундаментальным и краеугольным камнем ее государственности,

– отметил Валерий Дымов.

Ранее, 12 июня, в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.



Лидеры США и КНДР подписали важное соглашение, которое заключается в установлении мирных отношений, освобождении пленных и совместной работе над денуклеаризацией полуострова (ядерным разоружением)