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      Формула Штайнмайера – хорошая основа для выполнения минских соглашений, – глава ОБСЕ

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      Мирослав Лайчак
      Мирослав Лайчак / express-k.kz

      Формула Штайнмайера является хорошей основой для выполнения минских соглашений. В этом убежден министр иностранных дел Словакии и председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак.

      "Для меня возвращение доверия – это полное выполнение минских соглашений, если это будет прозрачно и без игр. У нас даже есть хороший принцип, как правильно читать минские соглашения, – это план Штайнмайера. Я считаю, что это хорошая основа", – сказал министр на форуме YES 2019 в Киеве.

      Читайте также: О чем говорится в так называемой формуле Штанмайера

      При этом Лайчак назвал необходимые элементы мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

      Для мира необходимы мирный план урегулирования, инструменты и желание этого достичь, которое бы поддерживалось людьми. В Украине есть мирный план – минские соглашения, есть инструменты – "нормандская группа", Трехсторонняя контактная группа, СММ ОБСЕ, а также привлечение США – Курт Волкер. До последнего времени нам не хватало политической воли, желания выполнять минские соглашения,
      – сказал глава МИД Словакии.

      Он также отметил необходимость сохранять международное единство в поддержку Украины.

      "Нужно сохранять единство международного сообщества. Я не думаю, что было бы правильно говорить о каких-то уступках на этом этапе, поскольку Украина на этом этапе является жертвой агрессии – нужно вернуть мир и восстановить территориальную целостность. Нужно показать, что мы действительно серьезно к этому относимся", – резюмировал дипломат.

      В чем заключается суть формулы Штайнмайера?

      Так называемая формула Штайнмайера получила свое название от имени ее создателя. Франк-Вальтер Штайнмайер – бывший министр иностранных дел Германии. Он был одним из активных сторонников политического урегулирования ситуации на Донбассе.

      В 2015 году Штайнмайер выступил со своей формулой, которая, по его мнению, должна была помочь в решении конфликта на Донбассе. Согласно формуле, минские соглашения остаются актуальными и должны выполняться параллельно его идеи. Штайнмайер предложил следующую модель:

      • Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после этого стороны отводят войска;
      • происходят местные выборы на Донбассе, а после их признания ОБСЕ Украина предоставляет Донбассу так называемый особый статус;
      • реализация пункта о полном выводе боевиков и возвращении контроля над государственной границей Украины.

      Читайте также: В США назвали условия, при которых на Донбассе могут произойти местные выборы

      Пока формулы Штайнмайера на бумаге не существует – ни Украина, ни Россия под ней не подписались. Причем Россия активно лоббирует модель Штайнмайера, а вот Украине она не нравится. Реализация формулы выгоднее российской стороне – сначала выборы, потом предел. Цель России – скорее выбрать легитимных для Киева и мирового сообщества представителей Донбасса, с которыми уже в пределах минских соглашений можно вступать в открытые переговоры, а также дать этим территориям особый статус.

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      Теги: Минские договоренности Война на Донбассе Форум YES 2019 в Киеве Новости Украины Новости политики ОБСЕ Словакия
      Источник: 24 канал
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