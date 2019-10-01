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      Формула Штайнмайера – это не один экземпляр, а письма от участников ТКГ, – ОБСЕ

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      Мартин Сайдик
      Мартин Сайдик / glavcom.ua

      Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе 1 октября в Минске закрепила формулу Штайнмайера письмами, а не единственным документом, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

      Ранее российские СМИ сообщили, что Украина в Минске подписала формулу Штайнмайера. А, когда у Президента Украины Владимира Зеленского попросили подтвердить или опровергнуть эту информацию, он лишь сказал: "Мы ответили на письмо господина Сайдика, что согласовываем текст формулы Штайнмайера".

      Читайте также: У Зеленского подготовят новый закон об особом статусе Донбасса

      "По рекомендации политических советников "нормандской четверки" от 11 сентября, сегодня (1 октября) члены Трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами на мой адрес подтвердили текст формулы Штайнмайера", – сказал Сайдик в комментарии Интерфакс-Украина, отвечая на вопрос о том, в какой форме зафиксирована формула.

      Представитель ОБСЕ уточнил, что под каждым письмом стоят подписи авторов. На уточняющий вопрос о том, не стоят ли подписи всех участников контактной группы под единым текстом, Сайдик пояснил: "Как я и сказал, подписи стоят под отдельными письмами".

      В чем заключается суть формулы Штайнмайера?
      1 октября на брифинге Зеленский пояснил, что согласно формуле, на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса.

      Это произойдет при условии, когда в ОРДЛО пройдут местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      Президент также заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

      blog_ava
      Украина подписала формулу Штайнмайера, – российские СМИ
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      Теги: Новости Украины Формула Штайнмайера Оккупированные территории Война на Донбассе Новости политики ОБСЕ
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