Формула Штайнмайера – это не один экземпляр, а письма от участников ТКГ, – ОБСЕ

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе 1 октября в Минске закрепила формулу Штайнмайера письмами, а не единственным документом, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Ранее российские СМИ сообщили, что Украина в Минске подписала формулу Штайнмайера. А, когда у Президента Украины Владимира Зеленского попросили подтвердить или опровергнуть эту информацию, он лишь сказал: "Мы ответили на письмо господина Сайдика, что согласовываем текст формулы Штайнмайера".

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"По рекомендации политических советников "нормандской четверки" от 11 сентября, сегодня (1 октября) члены Трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами на мой адрес подтвердили текст формулы Штайнмайера", – сказал Сайдик в комментарии Интерфакс-Украина, отвечая на вопрос о том, в какой форме зафиксирована формула.

Представитель ОБСЕ уточнил, что под каждым письмом стоят подписи авторов. На уточняющий вопрос о том, не стоят ли подписи всех участников контактной группы под единым текстом, Сайдик пояснил: "Как я и сказал, подписи стоят под отдельными письмами".

В чем заключается суть формулы Штайнмайера?

1 октября на брифинге Зеленский пояснил, что согласно формуле, на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса.



Это произойдет при условии, когда в ОРДЛО пройдут местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.



Президент также заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.