Формула Штайнмайера – капитуляция Украины: облсовета и горсовета массово обращаются к Зеленскому

Кроме Сумской городской администрации, против формулы Штайнмайера также высказались Хмельницкая, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская облсоветы и городские советы Кропивницкого, Косова, Дубно. Все эти органы в основном придерживаются мнения, что в результате реализации формулы Штайнмайера состоится капитуляция Украины и наступит угроза украинской государственности.

Позиция Хмельницкого облсовета по формуле Штайнмайера

Депутаты Хмельницкого облсовета подготовили текст обращения к украинскому президенту и Верховной Раде относительно недопущения реализации формулы Штайнмайера. Впоследствии его обсудили и внесли некоторые правки. В итоге 4 октября во время очередной сессии за согласованный текст обращения проголосовали все 44 присутствующих депутата Хмельницкого облсовета, говорится на официальном сайте органа.

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Мы, депутаты Хмельницкого областного совета, выступаем категорически против реализации так называемой формулы Штайнмайера. Мы требуем ни при каких условиях не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям ни по так называемой "формуле Штайнмайера", ни путем внесения изменений в законодательство Украины. Также следует привлечь к уголовной ответственности и лишить гражданства всех, кто предал Украинское государство, работал на оккупационную администрацию, участвовал в боевых действиях против Украины и совершал другие преступления,

– отмечают депутаты.

Еще одно требование хмельницких политиков:

– проведение выборов на оккупированных территориях только после полной деоккупации,

– восстановление границ,

– завершение административно-территориальной реформы и полной перепаспортизации всего населения Донбасса, которая будет происходить путем проверки каждого человека на наличие гражданства других государств, на сотрудничество с оккупантами и на лояльность к Украине.

"В случае дальнейшего обострения ввести реальное, а не "фейковое", как в декабре 2018 года, военное положение в прифронтовых территориях и полную экономическую, энергетическую, ресурсную и транспортную блокаду временно оккупированных территорий. Разорвать дипломатические отношения, а также все международные договора с РФ и не возобновлять их до полной деоккупации всех украинских территорий. Добиться реальных шагов в поддержку Украины от государств, которые декларировали безопасность и неприкосновенность ее границ в обмен на отказ от ядерного оружия", – добавляют в Хмельницком областном совете.

Также здесь считают недопустимым, чтобы Украина отвела силы и средства на оккупированных территориях.

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Что говорят о формуле Штайнмайера во Львовском облсовете

2 октября депутаты Львовского облсовета рассмотрели и приняли заявление о недопустимости отвода сил и средств с линии фронта. В то же время они отметили, что Россия должна окончательно вывести свои войска с оккупированных территорий на Донбассе. И только после этого можно начинать "меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях", передает сайт Львовского облсовета.

Напоминаем Президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что целями государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях является их освобождение и восстановление здесь конституционного строя... Подчеркиваем, что вмешательство любых лиц, независимо от должности, в том числе участников различных трехсторонних контактных групп, министра иностранных дел Украины, руководителей Офиса Президента Украины, в управление мероприятиями по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях не допускается,

– говорят во Львовском облсовете.

Также депутаты утверждают, что анонсированный президентом Зеленским отвод войск в Станице Луганской на самом деле не соответствует действительности, поскольку Россия и ее наемники не выполнили никаких требований Трехсторонней контактной группы. Кроме того, жизнь и безопасность местных жителей до сих пор находятся под угрозой.

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Начало капитуляции, – Тернопольский облсовет о формуле Штайнмайера

3 октября выступили против формулы Штайнмайера и депутаты Тернопольского облсовета. По их словам, из-за реализации формулы Штайнмайера Украина разменяет перспективы своей государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором, и это снова сделает Украину частью России, пишет Укринформ.

Депутаты облсовета призвали органы местного самоуправления Тернопольщины также выражать свои протесты против начала капитуляции. Также они обратились в Ассоциацию городов Украины с предложением провести внеочередные сессии на Майдане Независимости в Киеве или под стенами Верховной Рады Украины.

Что говорят в Ивано-Франковском облсовете о формуле Штайнмайера

3 октября во время сессии Ивано-Франковского облсовета депутаты приняли обращение к президенту, парламенту и правительству относительно общественно-политической ситуации в Украине. В частности, говорилось о формуле Штайнмайера. Соответствующее обращение единогласно поддержали 63 депутата, сообщает пресс-служба Ивано-Франковского облсовета.

Мы выступаем против реализации формулы Штайнмайера, по которой в соответствии с минскими соглашениями вводится особый статус оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Анонсированный 1 октября Президентом Украины Владимиром Зеленским документ, подписанный участниками трехсторонней контактной группы в Минске, является скрытой сдачей национальных интересов Украины, угрожает безопасности и территориальной целостности нашего государства и является фактической капитуляцией Украины в российско-украинской войне и не гарантирует установления мира даже на условиях Путина,

– отмечают в Ивано-Франковском облсовете.

Кроме того, депутаты призвали действующую украинскую власть:

– не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям на Донбассе,

– проводить выборы в местные советы только после полной деоккупации этих территорий;

– не разменять интересы Украины на призрачный мир.

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Формула Штайнмаера: заявление горсовета Кропивницкого

Заседание по формуле Штайнмайера горсовет Кропивницкого провел 4 октября. Сессия была созвана по инициативе местных активистов. Последние во время своего выступления подчеркнули, что реализация "формулы Штайнмайера" станет капитуляцией Украины и несет угрозу украинской государственности, передает официальный сайт Кропивницкого горсовета.

В итоге депутаты приняли согласованный текст обращения к действующей украинской власти относительно формулы Штайнмайера. Его с первой попытки и без обсуждений поддержали 23-ма голосами.

Мы, депутаты Городского совета Кропивницкого, решительно предостерегаем от попытки использования формулы Штайнмайера, что может привести к потере украинской государственности и территориальной целостности страны,

– говорится в документе.

Также депутаты Кропивницкого горсовета призвали президента Украины и Верховную Раду прекратить практику принятия судьбоносных решений, не учитывая мнение общества. В то же время они предложили руководству государства организовать Национальный круглый стол. Во время такого мероприятия должна быть обсуждена общегосударственная стратегия на переговорах относительно российской агрессии в Украине и дальнейшей судьбы оккупированных территорий.

Кроме того, в обращении содержится призыв к патриотическим силам в парламенте заблокировать принятие новой редакции и не продлевать действие закона об особом статусе Донбасса и не допустить проведения местных выборов на оккупированных территориях.

Среди других требований депутатов:

– разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе;

– восстановление контроля над границей Украины государственной пограничной службой;

– обеспечение переходного периода сроком не менее чем один год для восстановления институтов государственной власти и полноценной работы украинских СМИ;

– не допустить отвода Вооруженных Сил Украины с укрепленных позиций.

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Беспокойство относительно формулы Штайнмайера от Косовского горсовета

Обратилась к президенту Зеленскому о ситуации вокруг формулы Штайнмайера также Косовский горсовет, передает Ивано-Франковское издание "Курс".

Мы прекрасно понимаем, что вопросы внешней политики находятся вне компетенции органов местного самоуправления, однако считаем, что имеем моральное право обращаться к тому, от кого зависят эти вопросы. Потому подписывать межгосударственные соглашения Вам, а в случае неверного решения собирать волонтерскую помощь, хоронить своих друзей и родных – нам,

– говорится в документе.

Депутаты также отметили, что никакие подписанные соглашения Россия-прежнему не выполняла. В то же время для них непонятно желание действующей украинской власти умиротворить агрессора, "ведь, как показывает исторический опыт, это дает прямо противоположный эффект".

Кроме того, они предостерегли украинского президента от "противоречивых и неправильных шагов, которые могут привести к расколу общества, чем немедленно воспользуется агрессор".

"Поэтому просим Вас хорошо взвесить все будущие решения, ведь от этого зависит судьба всех нас и судьба Украинского Государства", – констатировали политики



Заявление Косовского горсовета по формуле Штайнмайера

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Заявление Дубенского горсовета по формуле Штайнмайера

4 октября во время внеочередной сессии Дубенского городского совета депутаты рассмотрели обращение к президенту Зеленскому и председателю Верховной Рады Разумкову относительно реализации формулы Штайнмайера. Текст этого обращения все присутствующие в зале поддержали единогласно, передает официальный сайт Дубенского горсовета.

Как говорится в документе, реализация формулы Штайнмайера является скрытой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне.

В результате реализации формулы Штайнмайера Украина получит легитимизации и длительное консервирование террористических оккупационных администраций в оккупированных районах Донбасса через проведенные выборы. Считаем, что такие выборы могут состояться только при полной деоккупации указанных территорий и восстановления полного контроля над всем участком российско-украинской границы. В противном случае, проведение псевдоместных и последующих выборов в украинский парламент окончательно закрепит присутствие представителей террористических оккупационных администраций во власти на национальном уровне. Все это станет возможным также после имплементации нового законодательства об особом статусе и соответствующих изменений в Конституцию,

– отмечают депутаты.

По их словам, если все вышесказанное произойдет, Украина получит выборы под дулами оккупационных войск вместе с параллельным ослаблением санкций против России со стороны Запада. И это будет означать победу России и поражение Украины.

"Также решительно возражаем против попыток высшего политического руководства Украины через реализацию формулы Штайнмайера разменять перспективы украинской государственности на призрачный мир ценой унижения со стороны России и скрытых предателей Украины, что в итоге снова сделает Украину частью России. Призываем все патриотические силы, представленные в Верховной Раде Украины, заблокировать новую редакцию закона Украины об особом статусе Донбасса и узакониванию проведения местных выборов на временно оккупированных территориях", – добавляют в Дубенском горсовете.

Что такое формула Штайнмайера?Франк-Вальтер Штайнмайер – бывший министр иностранных дел Германии. Поскольку в 2016 году не выполнялись минские соглашения, он предложил свою формулу по восстановлению мира на Донбассе. В документе, в частности, говорится, что на оккупированных территориях должны состояться выборы в соответствии с украинским законодательством и под наблюдением ОБСЕ. Если же последняя признает их свободными, в Украине должна начать действовать новая реадакция закона об особом статусе Донбасса. Взамен Киев получает контроль над границей.

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Почему в Украине возникла дискуссия относительно формулы Штайнмайера

1 октября во время встречи Трехсторонней группы в Минске представитель Украины Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором Киев соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Ранее ее согласовали советники руководителей государств нормандского формата.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам пояснил, что формула Штайнмайера не означает признание оккупации Крыма и отказ от Донбасса. Также он утверждает, что захваченный участок российско-украинской границы должен быть передан под контроль Украины. В то же время гарант опроверг информацию, что Украина подписала соглашение с боевиками.