Формула Штайнмайера: что будет после встречи Украины и России и отведет ли РФ войска на Донбассе

О формуле Штайнмайера, предстоящей встрече Украины и России в нормандском формате и том, как пройдут выборы на оккупированных территориях – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал депутат от партии "Слуги народа" Святослав Юраш.

Формула Штайнмайера – измена или победа?

– Это путь к миру, к несомненной победе в смысле единства Украины. По крайней мере, точно с территориями на Востоке Украины, которые оккупировала РФ. По сути, формула Штайнмайера – это первый шаг, а все остальные шаги будут обсуждены и представлены потом парламенту и обществу.

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Что будет дальше?

– Мне нравится то, что в этом документе (формуле Штайнмайера – 24 канал) нет подписи никаких непризнанных республик. Ранее все минские итерации (договоренности в минском формате – 24 канал) имели подписи непонятных людей этих так называемых республик, от которых они были представлены.

– На этот раз такого не было и это очень показательно – что мы достигли того, что Российская Федерация этим документом четко артикулировала (разделила – 24 канал) с кем надо вести переговоры об окончании войны на Востоке Украины.

– Дискуссия о подписании документа – это открытие ворот к реальным нормандским переговорам. Нас ждут тяжелые переговоры, но это путь для Украины наконец иметь окончание постоянного кровопролития, которое происходит каждый день.

Поддерживает ли Европа Украину на переговорах с Россией?

– История в том, что на переговорах будут не только русские и Зеленский, там будет еще Германия и Франция.

– Наша проблема глобальная. Проблема Украины, которая началась с Крымом, по сути, зависит от мирового правопорядка. Дело в том, что границы не меняются – это правило есть в нашем мире. Поэтому глобальный интерес Запада в том, чтобы границы не менялись и не было проблем с этим вопросом.

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– Поэтому интерес и Меркель, и Макрона, и США, и всего мира – чтобы границы не менялись. Да, Меркель признала независимость Косово, но это другая история. Здесь мы говорим об аннексии Крыма, ведь произошло нечто невиданное в истории с конца Холодной войны.

– Имеет ли Украина план действий? Мы вчера видели, насколько легко российские фейки взяли наши патриотические лидеры и начали сразу бросаться этими фейками на украинскую реальность. Но ничего из того, что они рассказывали, президентом не было озвучено. Зеленский сказал, что границы не меняются, люди не забываются и тому подобное.

Кто будет контролировать российско-украинскую границу в день выборов?

– Российские войска и дула автоматов делают эти выборы автоматически недемократическими – такими, которыми Украина не сможет их признать. Поэтому, конечно, вопрос того, что они (боевики – 24 канал) должны оставить наши границы, является однозначным.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

– Детали и все шаги этого процесса будут зафиксированы в нормандском формате. Там состоится дискуссия, чтобы показать нам путь, где найдется ответ на этот вопрос. Потому что мы тоже его задаем. Но до нормандской встречи спекулировать об этом можно, но без смысла.

– Готовят ли в ОП законопроекты о выборах на Донбассе и кто там будет руководить? Эти законопроекты представлятся (после встречи – 24 канал). Сейчас об этом говорить рано. Нормандский формат и решит, что кому приемлемо и что мы можем достичь в этом диалоге. Нужно, чтобы Россия в этом смысле тоже вела переговоры. Понять, что получится в конечном результате, – сейчас невозможно. Давайте подождем и уже по результатам будем писать законы.

Козыри в Зеленского уже есть

– У него козыри уже есть. Это его триумфальная победа на президентских выборах, и четкая и понятная – на парламентских выборах. Это его козырь – что он имеет ситуацию-контроль в Украине. Это позволит Зеленскому дебютировать в нормандском формате как полногранному лидеру ситуации в стране.

– Это превращает его из объекта в субъекта, который сможет влиять на ситуацию и менять ее. В том и преимущества Зеленского – он имеет больше возможностей, чем Порошенко имел в Минске.



Владимир Зеленский

– А второе: то, что произошло вчера (речь идет о подписании формулы Штайнмайера – 24 канал) – это мы сделали эту встречу возможной. Также были представлены красные линии, в отношении которых Украина на компромисс не пойдет. Речь идет о границах, людях и тому подобное. И постоянный тезис о территории, где невозможны выборы под дулом автомата. Ведь мы понимаем по Крыму во что такие выборы превратятся.

Будут ли выборы на Донбассе, если Россия не отведет свои войска?

– Здесь можно рисовать миллион вариантов. Включая украинские танками в Москве, которые дулом заставят Путина голосовать и выписывать о передаче чего-то еще Украине, кроме восточных территорий.

– Мы сегодня в парламенте слышали другой вариант от всех оппозиционных сил, поэтому понимаем, что вариантов много. Но мы не будем смотреть на теорию, а будем ждать практики. Ведь часто из спекуляции порождают больше страх, чем необходимость результатов.

О различных реакциях людей на формулу Штайнмайера

– Нужно смотреть на то, какие запросы у украинского народа. Есть запрос на мир, и он четкий и понятный. Вопрос в том, что он достигается не любой ценой и президент их озвучил – что есть красные линии, которые мы не будем переступать.

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– Это является фундаментальным вопросом – что мы наконец сможем получить окончание этой войны в траншеях, которая напоминает ужас Первой мировой войны. Мы будем иметь нормализованную ситуацию в Украине, по крайней мере на Востоке Украины.

– Конечно, есть еще Крым, который никто не забывает и помнит, и президент о нем вспоминает не зря. Поэтому история целостности Украины – это глобальный интерес, в котором мы надеемся строить нашу коалицию еще более широкую.

Что предусматривает формула Штайнмайера?

Поскольку минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе не выполнялись, в 2016 году тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) выдвинул свою формулу относительно мира на Донбассе.



Коротко формула сводится к проведению выборов на оккупированных территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).



После проведения выборов – если ОБСЕ их признает свободными – Украина придает особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, которые на сегодня оккупированы. И Киев получает контроль над границей. Стоит отметить, что во многих воспоминаниях в СМИ о формуле Штайнмайера украинский контроль над границей часто не вспоминают.

Как будет действовать Россия после нормандских договоренностей?

– Кто говорит, что России нужно доверять? Нужно строить ситуацию, которая в результате переговоров, сможет верифицировать (различать – 24 канал) и обрабатывать эти вещи в понятном для Украины и мира режиме. Конечно, все эти детали мы увидим в процессе нормандских переговоров.

– Мы все имеем боязнь, но понимаем, что Зеленский тоже это прекрасно понимает. И он будет эти вопросы обсуждать и устанавливать ситуацию, которая сможет верифицировать эти шаги. Нельзя просто прыгнуть в какое-то решение сразу.