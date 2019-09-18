Формула Штайнмайера: удастся ли договориться и при каких условиях можно провести выборы

Украинская власть действительно хочет провести выборы на оккупированных территориях уже в следующем году. И для этого давно предлагает пересмотреть минские соглашения и формулу Штайнмайера.

Однако в Кремле настаивают – сначала выборы, потом Россия якобы выведет войска. Формула, которая была предложена Франком-Вальтером Штайнмайером в 2015 году, предусматривала сначала провести выборы на Донбассе под наблюдением ОБСЕ, а затем вывести российские войска.

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Ее снова начали обсуждать из-за недавнего заявления президента, что не плохо было бы провести местные выборы и на оккупированных территориях.

Формула Штайнмайера и все пункты минских договоренностей будут рассматриваться. И приниматься решения будут лидерами четырех стран,

– заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил во время ежегодной Ялтинской европейской стратегии, что обязательства, взятые Украиной в соответствии с минскими соглашениями, предусматривают проведение выборов только на украинских условиях.

Как положено, местные выборы проводятся на основе законодательства Украины. Поэтому просто надо сбросить сразу – никогда и никто, ни предыдущее, ни нынешнее правительство, не соглашался проводить выборы на условиях боевиков,

– заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Эксперты отмечают - надо учитывать, что львиная доля проукраинских жителей Донбасса уехали, а те, кто там остался – пять лет зомбируются российской пропагандой.

Даже если бы Россия завтра вывела войска, надо было бы провести реабилитацию нашего населения. Представьте себе 5 лет быть заложниками, видеть российскую пропаганду и чувствовать на себе обстрелы, и жить фактически в страхе. Поэтому идея с выборами хорошая, но условия для этого не созданы,

– отметил эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Александр Хара.



Владимир Зеленский на встрече с Франком-Вальтером Штайнмайером

Формулу Штайнмаера только рассматривают, как один из вариантов, отмечает председатель комитета Совета по внешней политике и уверяет, что у президента Зеленского есть своя формула. И измены государственным интересам не будет.

Президент Зеленский четко заявил, что не будет вносить изменения в Конституцию, которые бы определяли статус двух отдельных районов или предоставляли бы им больше преференций по сравнению с другими регионами Украины,

– отметил председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Богдан Яременко.

Для того, чтобы провести местные выборы по формуле Штайнмайера, необходимо создать оборонные условия – закрыть границу, вывести всех боевиков с оккупированных территорий и впустить украинские партии на Донбасс.

Надо создать условия для политических партий, вести агитацию. Для внутренне перемещенных лиц – вернуться на ту территорию, чтобы выдвигаться на избрание и быть готовыми голосовать уже в своих домах, которые они вынуждены были покинуть несколько лет назад. Также необходимо создать условия для функционирования украинских медиа,

– прокомментировала председатель комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Какую же формулу урегулирования ситуации на Донбассе представит украинская власть, скорее всего будет известно на предстоящей встрече нормандской четверки.

Коротко о формуле Штайнмайера

В конце 2015 года тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

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Согласно формуле, минские соглашения остаются актуальными и должны выполняться параллельно его идеи. Штайнмайер предложил следующую модель:

Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после этого стороны отводят войска;

происходят местные выборы на Донбассе, а после их признания ОБСЕ Украина предоставляет Донбассу так называемый особый статус;

реализация пункта о полном выводе боевиков и возвращении контроля над государственной границей Украины.

Пока формулы Штайнмайера на бумаге не существует – ни Украина, ни Россия под ней не подписались. Что важно – реализация формулы выгоднее российской стороне.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала