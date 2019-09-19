Формула Штайнмаєр та розведення військ: що це означає для майбутнього України?

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко уже дав згоду на так звану формулу Штайнмаєра щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу.

Формула Штайнмаєра та розведення сторін на Донбасі – дві найболючіші теми, які нині усіх непокоять.

Командувач ООС заявив, що українське військо нині активно готується до розведення. "Готуються відступати!" – миттєво відреагували на таке зрадофіли, "Зеленський віддає ворогу рідну землю," – взялися сіяти зраду порохоботи. Але не поспішайте з висновками, варто розуміти, що такі закиди мають під собою підґрунтя, але лише частково!

Важливо! Україна у Мінську озвучила умови для виконання формули Штайнмаєра

Розведення військ на Донбасі: зрада чи перемога?

Так, дійсно, нам потрібно буде відступити від лінії розмежування, відступити від тих позицій, які нині займають українські армійці. Проте, по-перше, відступ буде синхронним, на однакову відстань має відступити українська сторона та супротивник, то ж залишені нами позиції ніхто не займе.

По-друге, мета розведення – відійти одне від одного на достатню відстань, більшу за дистанцію прицільної стрільби. Нині ж позиції, іноді, розташовані й впритул, то ж сторони продовжують обстріли. Звісно, я нічого поганого не бачу в тому, що захисники мирної України дають відсіч проросійським бойовикам, які прийшли на наші землі з війною. Втім, від того, що позиції розташовані поруч бойовики мають можливість вицілювати та обстрілювати українських армійців. Якщо ж завдяки розведенню сторін відстань між позиціями збільшиться до кількох кілометрів – бойовики вже не зможуть вбивати українців. Це величезний плюс. Більше того, я вірю в таланти снайперів ССО (Сили спеціальних операцій ЗСУ) і в сили третього полку спецпризначенців з мого рідного Кропивницького, зокрема. Ще раз зазначу, розведення сторін – це не відступ, адже наші позиції не стануть позиціями ворога, але завдяки розведенню сторін зменшаться обстріли, як наслідок загиблих стане менше. Тому не треба сіяти щодо цього передчасну зраду.

До речі, завдяки розведенню сторін біля Станиці Луганської вже розпочалися будівельні роботи з відновлення зруйнованого мосту, через який мешканці окупованої бойовиками Луганської області здатні потрапити на територію мирної України. Оскільки міст зруйнований – це лише піший перехід, на відміну від кількох автомобільних, які функціонують у Донецькій області і максимально завантажені. В Луганській області лише один перехід і той піший, і проходить через зруйнований міст.

Бойовики погодилися відвести свої сили й дозволити Україні відновити міст. На окупованих територіях наші люди, які в силу обставин не змогли покинути домівок і були змушені залишитись. І не забуваймо, окуповані території – це Україна, яку нам доведеться відновлювати!

Формула Штайнмаєра – бути чи не бути?

Тепер до так званої формули Штайнмаєра. Франк-Вальтер Штайнмаєр німецький політик, який є посередником й учасником мінського формату і, на жаль, він не є палким прихильником України, радше він прихильник Росії – принаймні судячи із запропонованої ним формули врегулювання ситуації. Політик пропонує три кроки: розведення сторін, проведення виборів, виведення військ – і все повинно відбуватися саме в такій послідовності. Тобто спочатку вибори на Донбасі й легітимізація так званої "місцевої влади" (обраної під дулами російських автоматів ) й лише потому, можливо, Кремль дозволить Україні відновити контроль над україно-російським кордоном. Україні звісно такі умови неприйнятні й, звісно, на таке ніколи не підемо. Утім, офіційний Київ ніколи не визнає легітимність виборів на Донбасі, якщо вони не будуть проведені за українськими законам, за участі українських кандидатів та українських ЗМІ й під контролем українських правоохоронців…



Окуповані території Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Пояснюємо: Про що йдеться в так званій формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали