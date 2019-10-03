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      "Формула Штайнмаєра" – нові можливості для України, – Tageszeitung

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      Тепер європейці не мають залишити Зеленського без підтримки
      Тепер європейці не мають залишити Зеленського без підтримки / Фото з відкритих джерел

      "Вибори на Донбасі згідно з українським законодавством дають Києву безмежно багато можливостей".

      "Можливо, Зеленському та Європі багато чого не подобається у "формулі Штайнмаєра" для східної України. Але це кращий варіант мирного рішення для всіх", – вважає журналіст німецького видання Die Tageszeitung Бернхард Клазен.

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      "У вівторок представники конфліктуючих сторін, враховуючи Росію, дійшли в Мінську сенсаційної єдності. Колишній президент України Леонід Кучма, який представляв країну в контактній групі в Мінську, підтвердив у листі послу ОБСЄ Мартину Сайдику прийняття Україною "формули Штайнмаєра", – передає видання.

      "Проте, у "формули Штайнмаєра" є недолік: вона не оформлена письмово. Росія та Україна інтерпретують цю формулу по-різному. Незаперечний зміт формули полягає одначе в тому, що Україна на законодавчому рівні оголосить особливий статус для Донбасу. На територіях Луганська і Донецька, які перебувають поза контролем Києва, будуть проведені вибори згідно з українським законодавством і під наглядом ОБСЄ".

      Спірним залишається питання про те, що буде з російськими військовими, які на сьогодні перебувають на Донбасі. Для українців навіть за Зеленського вибори та особливий статус Донбасу можливі тільки після відводу російських військових і отримання Україною контролю над кордоном,
      – зазначає Клазен.​

      "Водночас лідери східноукраїнських сепаратистів, Денис Пушилін і Леонід Пасечник, заявили, що вони не мають наміру визнавати контроль кордону Україною. Проте, в України немає іншого вибору, крім того, щоб погодитися на "формулу Штайнмаєра" з усіма її недоліками і різною інтерпретацією. Адже підписання документа в Мінську у вівторок забезпечило прогрес у переговорах: президенти Франції, Німеччини, Росії та України незабаром знову зустрінуться, відвід знарядь, які тримають один одного в облозі, в критичних точках буде просуватися".

      "А вибори згідно з українським законодавством дають безмежно багато можливостей Києву, – зауважує Клазен. – Тепер всім партіям в непідконтрольній Києву частині Донбасу має бути гарантовано безперешкодне здійснення передвиборчої кампанії, у тому числ й групам, які є більмом на оці для сепаратистів. Має бути забезпечена і чесна робота ЗМІ. (...) І, звісно, українські виборчі комісії мають отримати право безперешкодно працювати на Донбасі".

      Тепер європейці не мають залишити Зеленського без підтримки, бойкотуючи вибори. Вони мають використати всі можливості, які дає "формула Штайнмаєра". Адже ще одна угода, яка не варта паперу, на якій надрукована, не потрібна нікому,
      – пише Die Tageszeitung.

      Читайте також: Україна погодилась на формулу Штайнмаєра: реакція Франції та Німеччини

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      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости политики
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