Формулу налогообложения железной руды из законопроекта №1210 нужно переделать, – Гетманцев

Сложность заключается в просчете стоимости обогащения руды, – отметил глава налогового комитета.

Новая формула, прописанная в законопроекте №1210 относительно налогообложения железной руды, должна быть переделана. Такое заявление сделал в кулуарах Верховной Рады глава налогового комитета Даниил Гетманцев, передает "5 канал".

По его словам, сложность заключается в том, что добытая в Украине руда является довольно бедной по своему составу и для экспортного варианта требует обогащения искусственным способом. Процесс этот достаточно дорогой и его трудно просчитать.

Сложность заключается и в том, что у нас руда является бедной. Ее надо обогащать. Эту стоимость трудно подсчитать. В этом проблема с формулой. Мы соглашаемся с бизнесом, что над этой формулой надо работать вместе,

– заметил Гетманцев.

Напомним, по мнению членов налогового комитета Верховной Рады, чтобы указанный законопроект был приемлемым для бизнеса, он нуждается в обновлении на 60%. Глава комитета признает, что никакие наработки рабочей группы в документ включены не были. Несмотря на это, депутат предполагает, что законопроект все же поставят на голосование. В случае одобрения депутатами, правки будут добавлены уже ко второму чтению.



Также рассматривается возможность вынести за рамки поиски самой формулы налогообложения железной руды. Предлагается оставить действующую базу налогообложения, которая сегодня есть в законе. И отдельно вернуться к работе над ней в рамках рабочей группы, которая будет создана.