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      Форс-мажор на Kozak Fest: из-за урагана обрушилась крыша сцены, могут быть пострадавшие

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      Kozak Fest
      Kozak Fest / Фото из соцсетей (Instagram #kozakfest2019)

      Во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Украины, который проходит на Днепропетровщине, начался сильный дождь и ураган. Непогода вызвала обвал крыши сцены

      Об этом в своем Instagram сообщил популярный певец Дима Шуров, известный как Pianoбой.

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      Музыкант написал, что из-за страшного урагана "на фестивале обрушилась крыша сцены" и "могут быть пострадавшие".

      К сожалению, он отметил, что больше информации о ситуации нет. Но добавил, что тысячи людей "пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя".

      Творится хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких,
      – отметил Шуров.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      на жаль, через страшний буревій на фестивалі обвалився дах сцени. можуть бути постраждалі. більше інформації на цей момент не маю, крім того, що багато тисяч людей намагаються покинути фестиваль під стіною дощу і твориться хаос, падають дерева. частина групи знаходиться у готелі за 40 км (світла скрізь немає), частина - на майданчику, де залишились наш автобус та інструменти. група в безпеці. бажаю всім людям вийти з цієї халепи живими та здоровими, бережіть себе та близьких.

      Допис, поширений Dmitry Shurov (@dmitry_shurov)

      Новость дополняется...

      Что такое KOZAK Fest?
      Это крупнейший этно-рок-фестиваль центральной Украины. В 2019 году мероприятие проходит 31 мая и 1-2 июня в урочище Княжеские Байраки на Днепропетровщине. Приурочен фестиваль традиционно к победе Богдана Хмельницкого в битве под Желтыми Водами.

      Здесь собираются ценители качественной украинской музыки: в 2018 году KOZAK Fest посетили более 100 тысяч человек. В 2019 году среди исполнителей – "СКАЙ", "Друга Рика", "Внучка", Detach, "Млечный путь", Наталка Карпа и многие другие.

      blog_ava
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      Теги: Чрезвычайное происшествие Непогода в Украине Новости Днепра Фестивали Новости Украины
      Источник: 24 канал
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