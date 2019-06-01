Форс-мажор на Kozak Fest: из-за урагана обрушилась крыша сцены, могут быть пострадавшие

Во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Украины, который проходит на Днепропетровщине, начался сильный дождь и ураган. Непогода вызвала обвал крыши сцены

Об этом в своем Instagram сообщил популярный певец Дима Шуров, известный как Pianoбой.

Читайте также: На Львовщине затопило городок: можно ли было предотвратить катастрофу

Музыкант написал, что из-за страшного урагана "на фестивале обрушилась крыша сцены" и "могут быть пострадавшие".

К сожалению, он отметил, что больше информации о ситуации нет. Но добавил, что тысячи людей "пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя".

Творится хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких,

– отметил Шуров.

Новость дополняется...

Что такое KOZAK Fest?

Это крупнейший этно-рок-фестиваль центральной Украины. В 2019 году мероприятие проходит 31 мая и 1-2 июня в урочище Княжеские Байраки на Днепропетровщине. Приурочен фестиваль традиционно к победе Богдана Хмельницкого в битве под Желтыми Водами.



Здесь собираются ценители качественной украинской музыки: в 2018 году KOZAK Fest посетили более 100 тысяч человек. В 2019 году среди исполнителей – "СКАЙ", "Друга Рика", "Внучка", Detach, "Млечный путь", Наталка Карпа и многие другие.