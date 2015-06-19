Провода и габионы Тигипко․ Как бюджет мог потерять 5,4 миллиона на тендере Укрнафты – расследование

Укрнафта одна из немногих украинских компаний, которая не нуждается в представлении: крупнейшая нефтегазодобывающая корпорация Украины, более 50% которой принадлежат государству. После начала полномасштабного вторжения, когда для украинской энергетики наступили тяжелые времена, Укрнафте пришлось переизобретать системы защиты, чтобы прикрывать критическую инфраструктуру от вражеских дронов и ракет.

Именно об этих защитных сооружениях пойдет речь в расследовании. Журналисты 24 Канала проанализировали один из тендеров Укрнафты на установку модульных фортификационных габионов.

Почему компания не сэкономила 5,4 миллиона гривен, а выбрала самое дорогое предложение от фирмы Сергея Тигипко? Как могли отсечь настоящих конкурентов по, вероятно, надуманным причинам? И при чем здесь провод, оказавшийся тоньше "нужного" всего на пол человеческого волоса?

Габионы против дронов: что именно покупает Укрнафта

Начнем с того, что такое модульные фортификационные разборные габионы, тендер на которые Укрнафта объявила в апреле 2025 года. Простыми словами – это защитные блоки из металлической сетки, которые нужно разложить, зафиксировать, а затем заполнить песком, землей или камнями. В итоге появляется прочная стена, защищающая от пуль, обломков и взрывов.

Такие габионы легко перевозить, быстро монтировать на месте и объединять для укрепления важных объектов.

Как выглядят фортификационные габионы / Фотографии взяты с OLX и Gabion Group

Сам премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывал, насколько габионы важны. По его словам, они подтвердили свою эффективность в прикрытии объектов критической инфраструктуры от российских атак дронами.

Габионы выдерживают нагрузку во время ударов. Кстати, сегодня ночью (24.05.2024 – 24 Канал) такой уровень защиты сработал, спасая один трансформатор, в который прилетел Shahed. В целом в течение всего периода такой вид защиты отработал больше всего,

– подчеркивал глава правительства.

Еще год назад премьер констатировал, что правильным будет продолжать создавать конструкции пассивной защиты для всех объектов, которые возможно защитить таким образом. Поэтому неудивительно, что Укрнафта решила объявить закупку соответствующих габионов на целых 86,9 миллиона гривен.

Судя по тендеру, речь идет об огромной партии блоков, которые будут защищать инфраструктуру корпорации – десятки тысяч конструкций. Все они должны быть поставлены до конца 2025 года, как уже понятно после объявления победителя, ООО "Днепрометиз ТАС", что прямо связано с Сергеем Тигипко. Увидеть эту связь не так уж и трудно.

Был ли сговор участников, и при чем здесь Тигипко

Уже из названия "Днепрометиз ТАС" очевидны два момента: компания зарегистрирована в городе Днепре, она принадлежит к группе "ТАС".

Как говорит нам сервис YouControl, "ТАС" является одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины, в сферу интересов которой входят абсолютно разные отрасли. Ключевое лицо – украинский бизнесмен, финансист, народный депутат Украины III, IV и VII созывов Тигипко Сергей Леонидович.

И именно этот Тигипко указан как конечный бенефициарный владелец "Днепрометиз ТАС", выигравшего тендер от Укрнафты, предложив при этом самое дорогое предложение. Хотя и были фирмы, которые предлагали меньшие и значительно меньшие суммы.

Собственно, в закупке с ожидаемой стоимостью 86,9 миллиона гривен приняли участие ООО "Днепрометиз ТАС", ПАО "Завод Фрунзе" и ООО "Гарант Метиз Инвест". Для удобства мы оформили информацию таблицей.

К "Заводу Фрунзе", который был, по нашему мнению, единственным настоящим конкурентом "Днепрометиз ТАС", – мы еще вернемся. А пока сосредоточимся подробнее на компании "Гарант Метиз Инвест", которая предложила подозрительно низкую цену – всего 60,2 миллиона.

"Гарант Метиз Инвест" и "Днепрометиз ТАС" – связаны между собой. Обе компании являются действующими учредителями отраслевого объединения метизных заводов Украины "Укрметиз". По данным YouControl, через это объединение пересекаются интересы двух крупных корпоративных групп:

"Группа семьи Перцевых", которой принадлежит "Гарант Метиз Инвест";

"Группа ТАС", принадлежащая Сергею Тигипко и контролирующая "Днепрометиз ТАС".

Это если бы на гонки вышли спортсмены, которые тренируются в одной команде и имеют общего тренера. Они публично якобы конкурируют, но за кулисами могут согласовывать каждый шаг.

Как "Гарант Метиз Инвест" и "Днепрометиз ТАС" связаны между собой / Инфографика сделана 24 Каналом с помощью YouControl

Вырисовывается интересная ситуация: две связанные между собой компании принимают вместе участие в тендере от Укрнафты. Выигрывает фирма "Гарант Метиз Инвест", которая предложила очень низкую на фоне других цену, но ее отклоняют из-за целого ряда "несоответствий".

Учитывая эти "несоответствия" возникает логичный вопрос: не умышленно ли это все было сделано? Ведь говорится не о мелких ошибках, а о том, что среди представленных документов есть гарантия, в которой указан вообще другой тендер (и тот даже не от Укрнафты, а – военной части в Нежине).

Компания "Гарант Метиз Инвест" подала Укрнафте банковскую гарантию на другой тендер / 24 Канал

Или, скажем, "Гарант Метиз Инвест" в технической спецификации указывала проволоку с цинковым покрытием, хотя заказчик четко писал, что ему нужен провод с алюмоцинковым покрытием.

Фирма "Гарант Метиз Инвест" предлагала Укрнафте проволоку с цинковым, а не алюмоцинковым покрытием / 24 Канал

После отклонения предложения "Гарант Метиз Инвест", отклонили также среднее предложение ПАО "Завод Фрунзе" по формальным причинам. В конце концов победителем стала фирма "Днепрометиз ТАС" с самым дорогим предложением.

Мы обратились к главе "Антикоррупционного штаба" и эксперту по тендерным вопросам Сергею Миткалику с просьбой объяснить, действительно ли в этой ситуации можно говорить о сговоре двух участников – "Гарант Метиз Инвест" и "Днепрометиз ТАС". И для чего это тогда было сделано.

Специалист подтвердил, что участие в одном отраслевом объединении двух компаний может быть признаком сговора, но нужно детально анализировать тендерные предложения участников.

Действительно, иногда участники для создания видимой конкуренции заходят на тендер парами. Если есть признаки антиконкурентных согласованных шагов, то стоит обращаться в АМКУ и просить проверить признаки возможных антиконкурентных действий,

– сказал Миткалик.

Наше журналистское предположение заключалось в том, что "Гарант Метиз Инвест", будучи связанным с "Днепрометиз ТАС", сознательно предложило очень низкую цену, при том зная, что предложение отклонят из-за грубых ошибок. Вероятно, нужно было это для того, чтобы потом отклонить предложение независимого конкурента, и на этом фоне легализовать победу самого дорогого из связанных участников.

Председатель "Антикоррупционного штаба" Сергей Миткалик акцентировал, что именно в компетенции Антимонопольного комитета проводить проверки и определять, были ли признаки действий, которые могли привести к искажению результатов торгов.

В то же время юрист Центра противодействия коррупции и тендерный эксперт Алексей Бойко отметил, что участие связанных компаний в тендере уже является отдельным нарушением законодательства о публичных закупках, независимо от того, согласовывали ли они свои действия. А если обнаружить похожие ошибки, однотипное оформление документов или подозрительную синхронность подачи – это может быть основанием для вывода о согласованных антиконкурентных действиях.

Бойко также обратил внимание на странное поведение компании-победителя: она подала самое дорогое предложение, не пытаясь снизить цену, хотя уже знала, что другие участники будут отклонены.

Если одна компания заходит с заведомо более дешевым, но дефектным предложением, а другая с самым дорогим – и выигрывает, не снижая цены, – это может свидетельствовать о предварительном согласовании и попытке легализовать победу нужного участника,

– пояснил специалист.

По мнению Алексея Бойко, вся картина – от состава участников до последовательности их действий – заслуживает отдельного внимания АМКУ и может быть основанием для наложения санкций.

Когда 0,05 миллиметра стоят бюджета миллионов

Признаки сговора участников тендера – это, конечно, интересно, однако настоящей изюминкой этого тендера от Укрнафты является уже упомянутая проволока с алюмоцинковым покрытием.

С ним не все так просто. И изучив этот вопрос подробнее, можно прийти к выводам, что "Завод Фрунзе" был независимым конкурентом конкретно в этом тендере, и его могли отклонить по сомнительным причинам, отказавшись от того, чтобы сэкономить целых 5,4 миллиона гривен.

К каждому тендеру, который размещен на Prozorro, можно публично задавать вопросы и получать такие же публичные ответы. Так, один участник торгов воспользовался этой возможностью на этапе подачи предложений и спросил у Укрнафты, действительно ли им нужна проволока именно с алюмоцинковым покрытием.

По его словам, Генштаб рекомендует использовать для инженерной защиты объектов критической инфраструктуры также провода с просто цинковым покрытием, и это значительно дешевле, ведь их шире изготавливают в Украине.

Зато провода с алюмоцинковым покрытием в большинстве случаев завозят из-за рубежа – на это нужно больше времени и ресурсов. И даже если искать компании-производители внутри нашего государства, то список будет не такой уж и длинный. Но в нем на видном месте, как вы уже могли догадаться, будет та самая компания "Днепрометиз ТАС", связанная с Сергеем Тигипко.

Производство алюмоцинковой проволоки является монополией единственного украинского производителя, что ставит в неравные условия других участников и ущемляет конкурентную среду национальных производителей и является основой для обращения в Антимонопольный комитет,

– пишет участник закупок.

"Завод Фрунзе" в тендерной документации четко отметил, что планирует закупить необходимую проволоку у итальянской компании TecnoFil – и даже добавил рамочный договор на поставку.

Однако Укрнафта отклонила предложение, обосновав это двумя пунктами:

Завод якобы не подтвердил материал, из которого изготовлена проволока, потому что подал документ Test Certificate 3.1 вместо сертификата или паспорта качества, которые прямо требовались в тендерной документации.

В договоре с поставщиком был указан диаметр проволоки 5,00 миллиметров с допустимым отклонением в 0,05 миллиметра, что, по мнению заказчика, является нарушением – ведь в технических требованиях было указано ровно 5,00 миллиметров без каких-либо отклонений.

Первое замечание, на наш журналистский взгляд, выглядит безосновательно. Среди представленных документов есть файл с названием "Паспорт качества", где черным по белому написано: "Покрытие проволоки: цинк-алюминиевое (Zn95% – Al5%) стальной проволоки в соответствии с классом покрытия B (EN 10244). Сертификат EN 10204 3.1. Не менее 60 г/м²".

И материал, и тип покрытия, и даже ссылки на конкретный стандарт – все в наличии. В соответствии с требованиями тендерной документации, этого должно быть достаточно для подтверждения технических характеристик.

Юрист Центра противодействия коррупции Алексей Бойко, который проанализировал документацию, также подтверждает, что поданный "Заводом Фрунзе" документ соответствует формальным требованиям:

Это не просто справка – это полноценный протокол испытаний с техническими характеристиками, который подпадает под определение документа контроля качества по действующему ГОСТУ. Его отклонение выглядит необоснованным.

Зато документ компании-победителя, ООО "Днепрометиз ТАС", по словам эксперта, не является сертификатом качества в полноценном понимании, а напоминает обычную расходную накладную, в которую вписано общие параметры изделия.

Второе замечание выглядит еще более странно. Требование, чтобы проволока имела диаметр ровно 5,00 миллиметров – без всякого отклонения – выглядит нелогичным даже для человека, который никогда не работал в строительстве. Допуск в 0,05 миллиметра – это буквально пол человеческого волоса (средний диаметр волоса – около 0,1 миллиметра). Может ли такая микроскопическая погрешность реально повлиять на прочность фортификационной конструкции?

Из-за погрешности в 5 микромиллиметров Укрнафта отклонила предложение "Завода Фрунзе" / 24 Канал

Сама Укрнафта в тендерной документации позволяет отклонения до 2% для параметров различных изделий, но почему-то не проволоки. Стоит сказать, что 0,05 миллиметра – это лишь 1 % от 5 миллиметра.

Кроме того, ирония в том, что на сайте компании-победительницы – "Днепрометиз ТАС" – есть их техническая спецификация соответствующей проволоки, где указано, что предельное отклонение диаметра может достигать 0,08 миллиметра. И это даже больше, чем у "Завода Фрунзе".

А теперь – по пунктам: что с этим тендером не так

Вишенкой на торте является ситуация с файлами, которые Укрнафта загрузила в систему Prozorro. В этом случае можно даже говорить о признаках подделки – когда документ оформляется задним числом для легализации уже принятого решения.

Речь идет о двух ключевых файлах: протокольное решение о продлении срока заключения договора (датированное 06.05.2025) и сам договор (датированный 06.06.2025). Оба документа были загружены в систему в один и тот же момент – 11 июня в 11:30, хотя и приняты с разницей ровно в один месяц.

Укрнафта загрузила договор с "Днепрометиз ТАС" и решение о продлении сроков заключения договора в одинаковое время / 24 Канал

Мы обратились к ЧАО "Укрнафта" с просьбой объяснить логику принятых решений в этом тендере:

почему победило самое дорогое предложение;

при каких условиях были отклонены другие участники (и являются ли они справедливыми);

учитывались ли возможные признаки связанности компаний между собой;

почему договор с "Днепрометиз ТАС" и решение о продлении сроков заключения договора были загружены в систему в одинаковое время.

Отдельные обращения также были направлены в ООО "Днепрометиз ТАС", которое выиграло тендер, и в ПАО "Завод Фрунзе", чье предложение было отклонено из-за формальных замечаний.

Мы спрашивали, почему "Днепрометиз ТАС" не снижала цену, как компания комментирует возможную связанность с другим участником тендера и какие именно документы были представлены в качестве подтверждения качества. У "Завода Фрунзе" мы поинтересовались, считают ли они отклонение обоснованным и почему не обжаловали результаты.

По состоянию на время публикации этого материала ни заказчик, ни участники тендера не ответили на наши вопросы.

Защита объектов энергетической инфраструктуры во время войны – критически важная задача. Но не менее важно, чтобы каждая гривна, потраченная на эту оборону, использовалась эффективно, без злоупотреблений, сговоров и сомнительных решений. Ведь речь идет не только о защите труб и резервуаров – а о доверии общества к тому, как государство распоряжается общими ресурсами в военное время.

Когда подвести итоги этого действительно важного тендера на 86,9 миллиона гривен, имеем следующее:

победу компании Тигипко с самым дорогим предложением, которая вообще не снижала цену от ожидаемой стоимости закупки; две связанные между собой фирмы, одна из которых подала "ошибочное" предложение и, вероятно, создала видимость конкуренции; отклонение более дешевого участника с разницей в 5,4 миллиона гривен из-за микропогрешности диаметра проволоки (0,05 мм) и якобы отсутствие сертификата (хотя документ с названием "Паспорт качества" был предоставлен); принятие сомнительного "сертификата качества" от победителя, который по форме напоминает обычную накладную; признаки подделки, а именно – загрузки в Prozorro решение о продлении срока заключения договора и самого договора в один и тот же момент.

Редакция 24 Канала и в дальнейшем будет следить за ситуацией вокруг этой закупки. В случае необходимости мы будем обращаться в уполномоченные органы – АМКУ, ГАСУ – чтобы добиться проверки и объяснений. Потому что во время войны особенно важно, чтобы государственные средства расходовались честно, а защита объектов инфраструктуры была действительно эффективной.