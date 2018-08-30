Fortnite для Fortnite: уязвимость игры спровоцировала конфликт между Epic Games и Google

Основатель студии Epic Games Тим Суини раскритиковал Google за то, что компания сделала достоянием общественности информацию о критических уязвимостях в Fortnite-версии Fortnite. В ход пошли обвинения в желании пропиариться за счет чужих ошибок и заявления, что владельцы Google Play не так уж и заботились о безопасности пользователей.

Об этом сообщает Eurogamer.

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Напомним, руководство Epic Games не захотело отдавать 30% от прибыли за внутриигровые покупки в мобильной версии боевика, поэтому владельцам Android-устройств пришлось устанавливать Fortnite в обход привычного магазина. Вскоре после релиза представители Google сообщили, что с этой версией "Королевской битвы" дела плохи: из-за уязвимости в приложении-инсталляторе злоумышленники могли получить доступ ко всем данным на устройстве или загрузить на смартфон несанкционированное программное обеспечение. Проблему быстро исправили, так что о ней, казалось бы, можно забыть, но не тут-то было.

У себя в Twitter глава компании заявил, что Google подвергла пользователей Android необоснованному риску, когда публично заявила об уязвимости Fortnite Installer.

Мы просили Google придержать информацию (об ошибке – ред.) до тех пор, пока обновление не будет установлено на множество устройств. Они отказались, тем самым создав ненужный риск для пользователей Android, просто ради дешевого пиара,

– подчеркнул Суини.

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По мнению Суини, распространение этих сведений мало помогло защите пользователей. Другие участники диалога в Twitter резонно возразили на это утверждение: чем быстрее люди узнали о проблеме, тем быстрее они обезопасили себя. Fortnite Installer не поддерживает автоматическую загрузку апдейтов. Их установка происходит только когда игра запущена, так что если бы Google не сообщила об уязвимости, то многие бы просто не узнали о необходимости обновления.

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