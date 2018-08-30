18:36
30 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
24°C 12°C
  • пятница
    26°C 13°C
  • суббота
    28°C 15°C
  • воскресенье
    31°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Политические игры Путина. Экстремистские заявления Соловьёва
Вєсті Кремля
21:05, 29 августа
Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева
Вєсті.UA
19:49, 29 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Игры
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Fortnite для Fortnite: уязвимость игры спровоцировала конфликт между Epic Games и Google

50 Читати новину українською
Fortnite для Fortnite
Fortnite для Fortnite / Фото з вільних джерел

Основатель студии Epic Games Тим Суини раскритиковал Google за то, что компания сделала достоянием общественности информацию о критических уязвимостях в Fortnite-версии Fortnite. В ход пошли обвинения в желании пропиариться за счет чужих ошибок и заявления, что владельцы Google Play не так уж и заботились о безопасности пользователей.

Об этом сообщает Eurogamer.

Читайте также: Half-Life 2: Episode 3 – геймплейный трейлер игры впервые появился в сети

Напомним, руководство Epic Games не захотело отдавать 30% от прибыли за внутриигровые покупки в мобильной версии боевика, поэтому владельцам Android-устройств пришлось устанавливать Fortnite в обход привычного магазина. Вскоре после релиза представители Google сообщили, что с этой версией "Королевской битвы" дела плохи: из-за уязвимости в приложении-инсталляторе злоумышленники могли получить доступ ко всем данным на устройстве или загрузить на смартфон несанкционированное программное обеспечение. Проблему быстро исправили, так что о ней, казалось бы, можно забыть, но не тут-то было.

У себя в Twitter глава компании заявил, что Google подвергла пользователей Android необоснованному риску, когда публично заявила об уязвимости Fortnite Installer.

Мы просили Google придержать информацию (об ошибке – ред.) до тех пор, пока обновление не будет установлено на множество устройств. Они отказались, тем самым создав ненужный риск для пользователей Android, просто ради дешевого пиара,
– подчеркнул Суини.

Читайте также: Разработчики игры Cyberpunk 2077 показали чего ждать от игры: трейлер (18+)

По мнению Суини, распространение этих сведений мало помогло защите пользователей. Другие участники диалога в Twitter резонно возразили на это утверждение: чем быстрее люди узнали о проблеме, тем быстрее они обезопасили себя. Fortnite Installer не поддерживает автоматическую загрузку апдейтов. Их установка происходит только когда игра запущена, так что если бы Google не сообщила об уязвимости, то многие бы просто не узнали о необходимости обновления.

Трейлер игры Fortnite на Android – смотрите видео

 

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Google Игры Android Google Play
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Бомба замедленного действия для Путина, – западные СМИ о ситуации с пенсионной реформой в России
сегодня, 18:01 Бомба замедленного действия для Путина, – западные СМИ о ситуации с пенсионной реформой в России
Олександра Кравчук
Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
сегодня, 17:01 Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
Блог Соцмережі
День знань чи День марнославства?
сегодня, 16:56 День знань чи День марнославства?
Сергій Гусовський
Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
сегодня, 16:00 Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
Павло Казарін
"Они сошли с ума": что говорил об Украине опальный Иосиф Кобзон
сегодня, 15:19 "Они сошли с ума": что говорил об Украине опальный Иосиф Кобзон
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
"Произошел выброс неизвестного вещества": оккупанты о новом экологическом бедствии в Крыму
 27 августа , 22:49
Главные новости 3 августа: освобождение политзаключенного Костенко, убийство экс-депутата Жука
 4 августа , 09:05
Раньери продает дом в Лестере за 700 тысяч фунтов
 23 апреля 2017 , 15:30
Для сборной нет ничего невозможного, или красноречивое сравнение Шевченко и Фоменко: реакция соцсетей на матч Украина – Саудовская Аравия
 24 марта , 11:46
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук