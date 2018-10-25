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      Форум безопасности-2018 открылся в Львове: какими были первые заявления

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      Во Львове открылся Форум безопасности-2018: его главная тема – "Экономика войны или война экономик"
      Во Львове открылся Форум безопасности-2018: его главная тема – "Экономика войны или война экономик" / Facebook-страница Львовского Форума безопасности

      24 октября во Львове стартовал Форум безопасности-2018. Главная тема нынешнего мероприятия – "Экономика войны или война экономик".

      Во время открытия заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроед, в частности, отметила, что этот форум задумывался как дискуссионная площадка для поиска ответов, какой должна быть армия и национальная безопасность, чтобы отвечать на вызовы нынешнего времени.

      Читайте также: Экономика войны или война экономик: Львов собирает форум безопасности-2018

      Генерал-лейтенант американской армии в отставке, экс-командующий Сухопутных войск НАТО в Европе (2012-2014 годы) Бен Ходжес, со своей стороны, отметил, что нынешнее мероприятие собрало значительно большую экспертную среду, чем в прошлом году, поэтому он ожидает высокий профессиональный уровень обсуждения.

      Также в открытии форума приняли участие мэр Львова Андрей Садовый и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

      Как отметил последний, следующие 5-7 лет станут решающими для мира, ибо будут определять, по каким правилам мы будем жить в будущем, какими будут общие ориентиры.

      "Украина в этих процессах выполняет важную роль. Сейчас во многом именно благодаря нашей стране держится смысл солидарности трансатлантического мира. И именно от того, что произойдет в Украине, как мы будем бороться, во многом зависит, как мир будет жить дальше. И этот форум должен помочь нам найти новые ответы: что делать дальше?"– отметил дипломат.

      По его словам, сейчас во многом благодаря Украине "держится смысл солидарности евроатлантического мира".

      В то же время Андрей Садовый отметил, что безопасность – сегодня самое важное для Украины, поскольку она ведет войну за свою независимость.

      Чтобы выиграть войну нам надо выиграть битву. Первая из них – политическая. Враг будет делать все, чтобы вмешаться в нашу жизнь и влиять на нашу политику. Вторая битва – экономическая, потому что нас хотят сделать зависимыми. Третья, конечно, – милиарда. И четвертая – внешнеполитическая. Чтобы ее выиграть надо иметь порядок в стране, тогда мы будем говорить наравне с парнерами и наладим двусторонние отношения. И вот, когда мы выиграем все эти сражения, то мы выиграем войну,
      – констатировал городской голова Львова.

      Напомним, в середине сентября в Киеве состоялся форум "Ялтинская европейская стратегия".

       

      Теги: Новости Украины Форум безопасности во Львове Новости политики Новости Львова Европа война Павел Климкин Андрей Садовой Оксана Сыроид
      Источник: 24 Канал
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