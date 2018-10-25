Форум безопасности 2018: в ловушке оказывается не только Украина
Во Львове стартует ежегодный форум. Каждой осенью на него съезжаются ведущие эксперты со всего мира. В этом году принимают участие политики, военные и лидеры мнений из США, Канады, Германии и других стран. Накануне мероприятие открыл известный британский журналист Эдвард Лукас – бывший корреспондент журнала The Economist.
Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондент София Трощук.
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Также слово имел знаменитый американский военный Бен Ходжес, бывший командующий сухопутных войск США в Европе. Он говорил о напряженных вопросах в Азовском море. Там Россия, фактически, устроила экономическую блокаду украинским судам, и не исключено, что начнет настоящую военную агрессию.
Кроме того, говорили о том, как российский газопровод "Северный поток-2", который Москва хочет строить в обход Украины, повлияет на украинскую газотранспортную систему и изменит карту мира. Об этом будет говорить Рекеш Емеркени, бывший посол Венгрии в США, а сейчас вице-президент одного из крупнейших американских аналитических центров.
Будущее украинского газопровода, в случае построения российского, остается очень неопределенным. Но в ловушке оказывается не только Украина, ведь за коммерческие интересы собственных компаний, европейские лидеры дают "добро" на постройку российского, тем самым, пренебрегают собственной же энергетической безопасностью,
– сказала на открытии вице-спикер украинского парламента Оксана Сыроед.
О том, как бороться с такими серьезными вызовами и говорить на Форуме безопасности 2018.