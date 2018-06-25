Форум "Молодежная столица Украины 2018" соберет около двух тысяч украинцев

Львов приглашает на Всеукраинский форум около двух тысяч молодых и амбициозных украинцев. Потому что именно этот город признан победителем Национального конкурса "Молодежная столица 2018". Будут говорить об образовании, трудоустройстве и миграции.

Организаторы форума будут учить молодежь презентовать свои идеи, создавать команды единомышленников и вести диалог с обществом.

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"Сегодня мы уже должны работать и учить людей, которые будут завтра управлять страной и принимать ответственность за эту страну. У нас есть хорошая практика во Львове. За последние 12 лет более 10 тысяч студентов пропустили через городскую власть. Следовательно, сегодня половина работников городского совета – это молодые ребята", – отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Заместитель министра молодежи и спорта Украины Александр Ярема отметил, что форум видят как площадку, на которой бы смогли собраться представители гражданского общества, органы власти поговорить. Таким образом молодой человек должен почувствовать свою важность, свою потребность в городе и фактически стать участником тех изменений, которые происходят.

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"Форум будет проходить на классном локации FESTrepublic.club. Это почти в центре города. Будут рабочие группы, будут три важные темы для молодежи и в каждых из этих тем будут работать по 5 рабочих групп для того, чтобы наработать определенные рекомендации. Также будут истории успехов, как именно Львов стал таким ярким примером для подражания", – сказал председатель львовской ячейки Национальной скаутской организации "Пласт" Матвей Дух.

Помимо обучения, участников ждут также зажигательные вечеринки, экскурсии по городу и другие развлечения. Всеукраинский форум в рамках Национального конкурса "Молодежная столица 2018" состоится 6 и 7 сентября.