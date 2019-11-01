Форум по безопасности во Львове: эксперты назвали главную угрозу со стороны Кремля

Российская агрессия, разведение войск и продолжение российско-украинской войны. Именно эти темы обсуждали международные эксперты на Львовском форуме по безопасности. Они главными угрозами для Украины называют возможную морскую эскалацию со стороны Кремля, а еще – внутренние политические споры.

На Львовский форум уже во второй раз приехал экс-командующий сухопутных войск НАТО в Европе и друг Украины Бен Ходжес.

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Он и подчеркивает: несмотря на разведение войск, Кремль не хочет мирного решения ситуации на Востоке нашей страны. По мнению Ходжеса, одна из главных угроз – Москва может давить на украинское побережье Черного моря, в частности, Одессу.

Эксперт уверяет, что Украина вместе с соседями, как Румыния или Грузия, а также морскими силами НАТО, должны обеспечить и сохранить в Черном море свободу навигации, а Запад при том должен пытаться остановить такие незаконные действия, как захват судов и прохождение в Черном море запрещенных судов.



Оксана Сыроид и Бен Хождес

"Стратегически наибольшая угроза, что Запад перестанет давить на Российскую Федерацию, на Кремль и перестанет заставлять их придерживаться договоренностей, уважать их и позволять работать на Востоке миссии ОБСЕ", – говорит экс-командующий сухопутных войск НАТО.

Говорили эксперты и о разведении войск в Золотом и возможной эскалации конфликта.

Мы за поисками хороших слов о мире теряем остроту зрения и теряем ощущение опасности. Все хотят мира, но мы хотим безопасности, кроме того. Мы хотим, чтобы этот мир не стоил потом нам жизнь. В 18-м году мы также получили мир, который закончился голодомором украинцев. Хотим ли мы сегодня такого мира?

– отмечает соучредитель Lviv Security Forum Оксана Сыроид.

Но национальная безопасность – это не только оборона границ от агрессора. Это также другие сферы, которые влияют на каждого украинца. В частности, образование и здравоохранение.

"Здравоохранение также является вопросом национальной безопасности. Скажем, в Украине 5% ВВП предоставляем на нашу безопасность. Лишь 3% ВВП мы предоставляем на здравоохранение целой страны. В США те цифры другие: есть 18% ВВП на здравоохранение, и лишь 4% на военную сферу", - отмечает бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.



Ульяна Супрун на Львовском форуме по безопасности

Большую роль в российско-украинской войне играют и медиа – ведь именно они могут прекратить поток дезинформации от России, лучший способ противостоять пропаганде Москвы – это агрессивность и честность в украинских медиа, а также готовность привлекать своих лидеров и украинские институты к ответственности.

Наиболее важная вещь для Украины – это то, что за войну вы смотрите в западную сторону. Если это действительно так, то у вас есть прекрасные возможности. Но это зависят от того, как вы создаете экономику, гражданское общество и реформы, как боретесь с коррупцией. Большую роль играет и репутация, которую вы создаете,

– подчеркивает профессор военных наук Лондонского королевского колледжа Лоурен Фридман.

Продлится Львовский форум еще в пятницу, 1 ноября. Сегодня эксперты будут говорить о трансатлантическом единстве, уроках истории, современных угрозах и медиа как критической инфраструктуре.